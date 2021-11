Baquero (CEO de Losail): "Lo más difícil ha sido hacer un GP en ocho semanas"

Losail (Qatar), 20 nov (EFE).- El español Juan Baquero, Director Ejecutivo del circuito de Losail, que, tras ser sede fija del Mundial de motociclismo desde 2004, alberga este fin de semana el primera Gran Premio de Qatar del Mundial de Fórmula Uno, declaró a EFE en las modernas instalaciones que dirige que "lo más difícil de todo ha sido organizar un Gran Premio en tan sólo ocho semanas".



El Gran Premio de Qatar fue anunciado oficialmente para integrar el calendario del Mundial 2021 de F1 a finales del pasado mes de septiembre y alberga la antepenúltima prueba del campeonato más emocionante de los últimos años, que lidera el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) con 14 puntos de ventaja sobre el siete veces campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes); a falta de la carrera de este domingo en Losail y de las dos que se disputarán en Arabia Saudí -otra debutante- y Abu Dabi, que cerrará el certamen el próximo 12 de diciembre.



"Lo más difícil ha sido organizar un Gran Premio en ocho semanas, sin tener ninguna referencia previa de nada", explicó a Efe este sábado, antes de la calificación para la vigésima y antepenúltima carrera del año, el CEO español del circuito de Losail, situado a unos 20 kilómetros al norte de Doha. "La gente de la Fórmula Uno no nos conocía a nosotros; y nosotros no conocíamos a la gente de la Fórmula Uno", apuntó.



"Nosotros estamos acostumbrados a hacer MotoGP, llevamos haciendo más de quince años MotoGP aquí; y eso lo tenemos un poco por la mano. Pero dar con las personas correctas, que tomen las decisiones correctas, en cuanto a peticiones; y que se hagan a tiempo, porque ha habido muchas, tanto de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) como de la FOM (la empresa responsable de la organización de la Fórmula Uno), como de los equipos... ha sido todo un reto hacerlo en ocho semanas", afirmó.



"Normalmente, MotoGP, que lo tenemos por la mano, lo preparamos con tres o cuatro meses de antelación. En dos meses hemos preparado el Gran Premio de la F1 con este hándicap; y con la escala de la F1, que es mucho mayor. Sobre todo, sabiendo cómo llega aquí la Fórmula Uno, que viene de ese 'triplete' en tres continentes en tres semanas seguidas", comentó a Efe el director del circuito de Qatar.



"Con los aviones llegando en el último minuto; y haciéndolo todo para que saliera bien, han sido los retos principales a los que nos hemos enfrentado. Pero estoy muy contento, porque se ha terminado todo a tiempo", apuntó.



"El 'feedback' que tenemos de la FIA, de la FOM y de los equipos es muy bueno, en la parte operativa, por nuestra parte. Y en la parte deportiva, por lo que estoy leyendo, veo que los pilotos están muy contentos con el trazado, que no se esperaban tan rápido. Estoy muy contento por todo ello. Si, encima, los espectadores disfrutan, pues mucho más, aún", opinó Baquero.



A pesar de que el anuncio oficial se hizo a finales de septiembre, el CEO de Losail admitió que "las negociaciones empezaron a primeros de agosto".



"Pero no se podía hacer nada, no podíamos anunciar nada, por el asunto de la confidencialidad. Con lo cuál, nosotros no empezamos a trabajar en el Gran Premio hasta que se firmó, en septiembre. En tiempo real fueron ocho semanas", explicó a Efe este sábado, en Losail, el principal responsable del circuito que alberga el Gran Premio de Qatar.



"Para mí, personalmente, ha sido un reto apasionante. Tuve la F1 en los test oficiales de Jerez, cuando dirigía los test de Jerez. Pero claro, eso eran test. Este evento es una cosa completamente diferente", dijo.



"Incluso siendo yo muy 'fan' de las motos, la reacción del público en Qatar ha sido brutal. Se han triplicado la compra de las entradas. Aún nos quedan muchas cosas que mejorar para el futuro; pero lo que se ha conseguido en ocho semanas creo que ha estado fenomenal", afirmó Baquero, que va a cumplir su séptimo año viviendo en el tercer país de Oriente Medio -después de Barein y Abu Dabi- que organiza un Gran Premio de F1.



"Lo que más me llamó la atención fue la escala, el volumen, en cuanto a logística y tecnificación, que tiene la Fórmula Uno. Eso ha sido lo que más me impresionó", declaró a Efe el Director Ejecutivo del circuito de Losail, que aún no ha tenido tiempo de saludar a sus compatriotas que disputan el Gran Premio de Qatar: el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Alpine) y el madrileño Carlos Sainz (Ferrari).



"Aún no he tenido tiempo casi ni para salir de mi despacho. Pero ahora que está todo en marcha y funcionando, espero poder saludarlos para desearles suerte para mañana", añadió.