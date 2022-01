Barreda: ?Hoy fue la confirmación de que puedo pilotar?

Redacción deportes, 9 ene (EFE).- El español Joan Barreda (Honda) finalizó tercero la séptima etapa del Dakar, con inicio en Riad y final en Al Dawadimi, en la categoría de motos a pesar de la fractura de clavícula que sufrió en la quinta etapa, lo que supone ?la confirmación? de que puede ?pilotar? a pesar de tener ?mucho dolor?.

?Estoy contento después de sentir dolor estos días atrás y pensar a veces incluso demasiado. Hoy fue la confirmación de que puedo pilotar. Tengo mucho dolor, sobre todo en la zona con rocas, que se vuelve complicado. Tengo una posición de conducción diferente y tengo que hacer muchos esfuerzos en la moto, pero puedo sentirme mejor en las pistas rápidas y para mí fue una sorpresa el poder apretar hoy. Veremos, tenemos cinco días por delante y trataremos de hacerlo lo mejor posible?, comentó al llegar al campamento.

Un Barreda que finalizó tercero a solo 2?51? del ganador, el chileno Nacho Cornejo (Honda), y que se coloca en la séptima etapa de la general.

?La verdad es que estoy contento, sobre todo después de lo vivido. Al principio ha sido realmente duro, porque salíamos apretando en una zona de muchas piedras, se me han engarrotado los brazos y apenas podía moverme bien encima de la moto?, valoró.

?Pero a medida que iban pasando los kilómetros, en torno al 80-90, ya recuperé un poco las sensaciones; en pistas más rápidas y arenosas. Ahí me he dado cuenta que, cuando más fuerzas hacía y más concentrado estaba, más seguridad sentía con la clavícula; así que he intentado apretar los dientes y sacar el mejor tiempo hasta el final de la especial?, continuó.

Un Barreda que, por su situación física, no se pone objetivos a largo plazo en el Daakr: ?Iré día a día, tratando evitar cualquier caída, eso es lo más importante, y tratar de seguir concentrado. Serán etapas realmente complicadas las de esta semana y tengo que mantener la concentración e intentar encontrar los mejores sitios en la navegación y hacer un buen trabajo?, aseguró.