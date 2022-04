Alex Rins reconoce que Jerez "será una carrera complicada todos estan cerca"

Jerez de la Frontera (Cádiz), 28 abr (EFE).- El español Alex Rins (Suzuki GSX RR), líder del campeonato del mundo de MotoGP junto al francés Fabio Quartararo, reconoció este jueves que el Gran Premio de España de Jerez "va a ser una carrera complicada pues todo el mundo está muy cerca" y, en su caso, cree que "ésta puede ser una carrera en la que haya muchos pilotos peleando muy cerca entre todos" pues el año pasado todos estaban "muy cerca".

Rins recordó su actuación en Portimao y aseguró: "No fue fácil remontar todas estas posiciones, pero tomé la trazada exterior y tuve la suerte de poder remontar muchas posiciones. Y también tuve la suerte de que nadie se fuera largo en la primera curva para abordar la trazada exterior sin problemas y soltar frenos para recuperar una buena cantidad de posiciones muy rápidamente".

"Eso me da una confianza especial, y ahora nos toca Jerez, que es un circuito que me gusta mucho, a pesar de los problemas del año pasado, pero el ritmo no es malo y tendremos que esperar a ver qué tal se nos da Jerez y si puede ser como el fin de semana pasado", explica Rins.

"Jerez es un circuito en el que muchos pilotos van rápido y también muy importante en España, pero será difícil el fin de semana por el nivel que tienen todos los pilotos y que hemos visto que hay en los últimos años en MotoGP, intentaremos hacerlo lo mejor posible", destacó Alex Rins.

Tras el gran premio habrá la primera de las jornadas de test de la temporada, en la que Alex Rins reconoció sonriendo no tener "demasiadas cosas para probar, apenas algunos elementos de electrónica y de configuración del sistema de suspensiones". "Pero yo por ahora prefiero mantenerme centrado en el fin de semana ya que si tuviéramos algo que nos pudiera ayudar de lo que vamos a probar seguramente querría ponerlo ya mañana así que es mejor que no sepa lo que vamos a probar", explicó.

"Es un placer que el vigente campeón del mundo -ha dicho Rins sobre las declaraciones de Fabio Quartararo que lo señala como uno de los favoritos- piense en mí como oponente al campeonato del mundo, sólo sé que vamos a dar el ciento por ciento y que este campeonato es muy largo, son 21 carreras, aunque espero que al final de la temporada sigamos en las mismas condiciones que ahora, peleando por el campeonato".

Rins dijo no sentirse el piloto número uno de Suzuki pues eso "depende de cada equipo". Pero creo que Suzuki no es de los que tenga un piloto número 1 o 2 y desde mi lado del box trato de trabajar al máximo", agregó.

"Suzuki trata de dar lo mismo a los dos pilotos. Recuerdo que el año pasado Suzuki trajo solo un chasis y tenía sentido que el primer piloto en la clasificación fuera el primero en usarlo, pero no creo que por eso yo sea el primero en el box pues recibo las mismas piezas y el mismo enfoque que Joan, pero es cierto que es importante batir a tu equipo, es algo que siempre quieren los pilotos, pero yo pienso que Suzuki no tiene una primera o segunda moto/piloto en su equipo", asegura Alex Rins.