Izan Guevara avisa de sus intenciones, el líder García Dols cae dos veces

Jerez de la Frontera (Cádiz), 29 abr (EFE).- El español Izan Guevara (GasGas) avisó de sus intenciones en el primer fin de semana en territorio nacional al ser el claro dominador de la primera jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de España de Moto3 en el circuito "Ángel Nieto" de Jerez de la Frontera, en la que el líder del mundial, su compañero de equipo y compatriota Sergio García Dols, se fue al suelo en dos ocasiones.

Aunque García Dols no se produjo ningún tipo de daño físico, se cayó en dos ocasiones, la primera de ellas en la curva seis en la primera parte de la sesión, pasó por su taller para reparar y regresó rápido a la pista para intentar mejorar, algo que consiguió inicialmente, si bien en el tramo final de la segunda jornada volvió a irse por los suelos en la curva once y se tuvo que conformar con esos mismos dígitos en el orden de la tabla de tiempos.

Guevara consiguió muy rápido su mejor tiempo personal, 1:46.341, que ni él mismo pudo rebajar, pero que le sirvió para mandar en la clasificación de la jornada por delante del japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) y los españoles Jaume Masiá (KTM) y Carlos Tatay (CFMoto).

El líder del mundial, Sergio García Dols (GasGas), no estuvo demasiado afortunado pues aunque no tardó mucho en bajar su registro de la mañana para colocarse quinto, poco después sufrió una caída en la curva seis que le obligó a entrar a reparar en su taller y esa circunstancia le hizo perder algo de tiempo, aunque no demasiado, para defender su posición en la tabla o incluso mejorarla.

García Dols logró su objetivo pues apenas un par de vueltas después de regresar a pista, consiguió ascender hasta la tercera posición, sólo superado por su compañero de equipo, Izan Guevara y por el japonés Ayumu Sasaki, si bien es cierto que los minutos finales siempre se producen constantes cambios en las posiciones de cabeza, con todos los pilotos "apretando" para arañar milésimas a sus mejores tiempos.

Con Izan Guevara sólido en la primera posición, 1:46.341, tras su estela se fueron "arrimando" los nombres "insignes" de la categoría: Jaume Masiá (KTM), Ayumu Sasaki, Carlos Tatay (CFMoto) o Deniz Öncü (KTM), mientras que al italiano Dennis Foggia (Honda), parecía costarle un pocomás coger el ritmo y en los minutos finales no pasaba de la undécima plaza.

Ya prácticamente con la bandera de cuadros ondeando en la línea de meta el español Sergio García Dols volvió a sufrir una caída, en la curva once, en la que se fue por los suelos el francés Lorenzo Fellon (Honda) y el líder del mundial siguió instantes después el mismo camino, lo que le dejó en la undécima posición, mientras su compañero Izan Guevara sentenció la jornada a su favor y, además, mostró un ritmo de carrera "altísimo".

A poco más de una décima de segundo acabó el japonés Ayumu Sasaki, con Jaume Masiá tercero a menos de dos décimas, seguido por Carlos Tatay, Deniz Öncü y un sorprendente David Salvador (Husqvarna), en la sexta posición prácticamente en su última vuelta.

Como ellos, también han logrado el pase provisional a la segunda clasificación el británico Scott Ogden (Honda), Iván Ortolá (KTM), el brasileño Diogo Moreira (KTM), los italianos Andrea Migno (Honda), Ricardo Rossi (Honda) y Dennis Foggia (Honda), además de Sergio García Dols y el japonés Tatsuki Suzuki (Honda).

En tanto, deberán pasar por la primera clasificación pilotos como Daniel Holgado (KTM), decimonoveno por delante de Xavier Artigas (CFMoto), Gerrad Riu (KTM), Adrián Fernández (KTM) y la única fémina de la competición, la española Ana Carrasco (KTM), en la vigésimo novena posición.

Juan Antonio Lladós