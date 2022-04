Jorge Lorenzo recibe su trofeo "Leyenda de MotoGP" tres años después

Jerez de la Frontera (Cádiz), 30 abr (EFE).- El español Jorge Lorenzo ha recibido su reconocimiento como "Leyenda de MotoGP" tres años después de haber sido nominado al mismo y en presencia de prácticamente todos los pilotos de la actual parrilla de MotoGP.

Lorenzo fue designado "Leyenda de MotoGP", la trigésimo tercera en la historia del motociclismo, en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de 2019, y su acto estaba previsto para el Gran Premio de España de 2020 en el circuito de Jerez de la Frontera, que se tuvo que retrasar por la llegada de la pandemia mundial por el coronavirus.

Con la llegada de Jorge Lorenzo, cinco veces campeón del mundo, dos en los 250 c.c. y tres en MotoGP, en la relación de Leyendas de MotoGP, España se encuentra representada en esta lista con cinco pilotos, Ángel Nieto (13 títulos), Jorge Lorenzo (5), Jorge Martínez (4), Dani Pedrosa (3) y Alex Crivillé (2) y empata en la segunda posición, por detrás de Estados Unidos -que cuenta con ocho representantes-, junto a Italia y Gran Bretaña, ambos con cinco.

Antes que Jorge Lorenzo, Jorge Martínez "Aspar" y Stefan Dorflinger, los nominados al final de la temporada 2019, fue otro español, Daniel Pedrosa, retirado de la competición al final de la temporada 2018, quien se convirtió en integrante de este particular salón de la fama de las "Leyendas de MotoGP" al final de esa campaña.

"Muchas gracias por asistir todos a esta entrega, sobre todo por todos los pilotos que tienen unas agendas tan apretadas, pero este circuito es muy especial para mí, pues aquí comencé a competir y había muchos pilotos y me plantee si alguna vez sería capaz de estar a su nivel", recuerda Jorge Lorenzo.

"Después de veinte años estoy aquí sentado con un palmares que he podido lograr y que he llegado al nivel que pensaba, pero al margen de eso pude conseguir mejores cifras que otros pilotos, salvo Rossi, y todos estos datos son los que me hacen sentir orgulloso de formar parte de una lista de pilotos tan ilustres y me siento orgulloso de tener y haber tenido la vida que tengo", afirmó Lorenzo.

"Llegué con catorce años y no pude debutar en las dos primeras carreras, terminé el último a un minuto del primero y me veía muy débil y sin preparación y estuve viendo pasar ídolos el viernes de la categoría para pensar que no sabría si podría llegar a ese nivel y ahora retirado, veinte años después, aunque tristemente hay que saber aceptarlo, al final conseguí muy buenos números que nunca me habría imaginado conseguir. He viajado por todo el mundo y he conocido a muchísima gente, enfrentándome a los mejores del mundo y es motivo más que suficiente para dar las gracias a todo el mundo", explicó Jorge Lorenzo.

"Mi primera victoria en Brasil 2003, porque sabía que podría vivir del motociclismo, en segundo lugar el título mundial de 250 en 2006 y después el primer título de MotoGP, cuando comprendí que quería y podía intentar repetir y repetir victorias y títulos", comentó henchido de satisfacción Lorenzo.

Carmelo Ezpeleta señaló durante el acto que "es un momento muy especial que después de esta maldita pandemia podemos hacer algo que habíamos prometido pero que no pudimos hacer por este motivo y Jorge Lorenzo ha sido alguien muy especial en este campeonato, al que llegó un día después de cumplir los 15 años y precisamente en este circuito de Jerez.

"Jorge es una persona muy especial, un piloto de primera y alguien muy especial que nos ha permitido crecer como estamos creciendo y por eso es un momento muy especial para mí. Nos enorgullece mucho hacer este nombramiento", agregó Ezpeleta.

La relación completa de pilotos que ya se encuentran en el Salón de la Fama del campeonato, ordenados por el número de títulos mundiales, victorias y grandes premios, es la siguiente:

PILOTO/PAÍS TÍTULOS VICTORIAS PODIOS

Giacomo AGOSTINI/Italia 15 122 159

Ángel NIETO/España 13 90 139

Valentino Rossi 9 115 235

Mike HAILWOOD/Inglaterra 9 76 112

Carlo UBBIALI/Italia 9 39 68

Phil READ/Inglaterra 7 52 121

John SURTEES/Inglaterra 7 38 45

Jim REDMAN/Rhodesia 6 45 98

Geoff DUKE/Inglaterra 6 33 50

Jorge Lorenzo/España 5 68 152

Mick DOOHAN/Australia 5 54 95

Anton MANG/Alemania 5 42 84

Jorge MARTÍNEZ/España 4 37 61

Eddie LAWSON/USA 4 31 78

Kork BALLINGTON/Suráfrica 4 31 46

Stefan DORFLINGER/SUIZA 4 18 58

Dani PEDROSA/España 3 54 153

Freddie SPENCER/USA 3 27 39

Wayne RAINEY/USA 3 24 65

Kenny ROBERTS/USA 3 24 44

Casey STONER/Australia 2 45 89

Barry SHEENE/Inglaterra 2 23 52

Álex CRIVILLÉ/España 2 20 66

Kevin SCHWANTZ/USA 1 25 51

Wayne GARDNER/Australia 1 18 52

Daijiro KATO/Japón 1 17 27

Jarno SAARINEN/Finlandia 1 15 32

Marco SIMONCELLI/Italia 1 14 31

Kenny ROBERTS JR/USA 1 8 22

Franco UNCINI/Italia 1 7 21

Marco LUCCHINELLI/Italia 1 6 19

Nicky HAYDEN/USA 1 3 28

Randy MAMOLA/USA -- 13 57

Por países:

Estados Unidos 8

Italia 6

Gran Bretaña 5

España 5

Australia 3

Suráfrica 1

Finlandia 1

Alemania 1

Japón 1

Rhodesia 1

Suiza 1