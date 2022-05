Joan Mir, desilusionado con una jornada de la que esperaba más

Scarperia (Italia), 27 may (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR) se mostró desilusionado con su decimonoveno puesto en el primer día de entrenamientos del Gran Premio de Italia de MotoGP y aseguró que no pudo ser rápido "en ningún momento ni hacer los tiempos del año pasado con un paquete que en teoría es más competitivo".

"Algunos viernes estamos teniendo problemas de parar la moto, sufro bastante y luego vamos un poco a remolque en esa área, son unas sensaciones raras, porque cuando tienes un problema en un apartado importante como la frenada, luego fallas en el paso por curva, abriendo gas? y todo es un desastre", explicó Mir.

"A ver mañana si bajan un poco las temperaturas y podemos entenderlo, porque Mugello es un circuito que me gusta, en el que hemos ido bien siempre y ahora no estoy explotando las capacidades de la moto y las mías", insistió el piloto de Suzuki.

Del rendimiento de su moto, comentó: "En mi caso estaba de los últimos, pero por los problemas que estamos teniendo, si bien estoy convencido que con esta moto hay potencial y va mejor que la del año pasado, pero no tenemos que empeorar las otras áreas pues en esta pista es muy importante girar y fluir mucho, y hay que parar bien la moto y hoy no hacía nada de esto".

Sobre su futuro, señaló: "Esta situación no se va a normalizar porque no es una noticia normal, no es una situación normal, pero hay que sobrevivir este año e intentar dar el ciento por ciento ya que es muy importante que, al margen de dónde vaya a estar cada uno el año que viene, podamos hacer un buen año. Y si en algún sitio esto puede salir bien es aquí, porque el equipo es súper profesional".