Quartararo arrasa en el 'Reino de Marc Márquez' con festival español

Los españoles Augusto Fernández e Izan Guevara ganaron en Moto2 y Moto3

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) se arrogó el título de nuevo "rey" de Sachsenring, en lugar de Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) que ganaba ininterrumpidamente desde 2013 en la categoría de MotoGP, al vencer el Gran Premio de Alemania con claridad, por delante de su compatriota Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22) y del australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP22).



Quartararo es más líder del campeonato al concluir cuarto su rival más directo, el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), y no lograr ni un solo punto uno de los aspirantes al título, el italiano 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22), que se fue por los suelos cuando intentaba aguantar el ritmo del francés.



Con unas condiciones muy duras por el fuerte calor, la carrera de MotoGP comenzó con el liderato del vigente campeón del mundo, Quartararo, que sorprendió al autor de la 'pole position', Bagnaia, en la primera curva, con Aleix Espargaró en la tercera posición.



Pero la carrera no había hecho más que empezar y antes de cumplirse la primera vuelta Bagnaia ya intentó adelantar Quartararo, aunque el francés le devolvió la acción casi al instante, en tanto que por detrás el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22), se llegó a tocar con Aleix Espargaró para superarlo en el segundo giro de los treinta a los que estaba programada la prueba.



Quartararo marcó la vuelta rápida de carrera en el tercer giro, justo la vuelta en la que Bagnaia, en su intento de no perder la estela del francés, se fue por los suelos en la curva uno, en donde unas décimas de segundo después también sufría un accidente el español Joan Mir (Suzuki GSX RR).

Augusto Fernández arrasa y se aprieta el Mundial de Moto2

Izan Guevara gana en Moto3 y se acerca a García Dols; Muñoz, 9º

El líder del mundial y vigente campeón del mundo literalmente se había quedado sólo en cabeza de carrera, con más de un segundo de ventaja sobre su inmediato perseguidor, su compatriota Johann Zarco y con Aleix Espargaró y Maverick Viñales, los dos pilotos de Aprilia, en tercera y cuarta plaza, mientras que en ese giro, el sexto, el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP22), cumplía con su penalización de "vuelta larga" y regresaba séptimo a la carrera.La carrera había perdido ya, también, al surafricano Darryn Binder (Yamaha YZR M 1) por caída, como al japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) por el mismo motivo, mientras que Alex Márquez (Honda RC 213 V) se retiró con problemas técnicos en su moto, al quedarse bloqueado el sistema de salida del eje posterior en su posición más baja.Con el paso de las vueltas Fabio Quartararo consolidó la primera plaza, con Johann Zarco a segundo y medio y los dos pilotos de Aprilia, Aleix Espargaró y Maverick Viñales, tras ellos, sin que ninguno de todos ellos percibiese algún peligro para perder la posición.Las diferencias se mantuvieron muy constantes todo el tiempo, con Fabio Quartararo controlando muy bien la distancia respecto a Johann Zarco, que intentó con ahínco recortar distancias, mientras que al dúo de Aprilia se le acercó por detrás el australiano Jack Miller, que a doce vueltas del final se "enganchó" al rebufo de la moto de Maverick Viñales.Viñales se "coló" de frenada poco después en la curva ocho y ese momento lo aprovechó Miller para superarlo y ponerse cuarto, aunque en realidad el problema del español fue la rotura de algún elemento de la suspensión trasera que le obligó a abandonar.Nada cambió de ahí al final. Aleix Espargaró se tuvo que conformar con la cuarta plaza, con Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22) sexto y Raúl Fernández (KTM RC 16), duodécimo.En, el españolesperó el momento propicio para situarse líder de la carrera y, a partir de ese momento "machacar" con un ritmo frenético a todos sus rivales camino del triunfo en el Gran Premio de Alemania, por delante de su compañero de equipoy con, tercero.Fernández doblegó a todos sus rivales con suficiencia, casi ocho segundos de diferencia, en Sachsenring, para conseguir su segunda victoria de la temporada y la quinta de su carrera deportiva después de adelantar al líder inicial y autor de la 'pole position', el británico Sam Lowes (Kalex), que se las tuvo "tiesas" con Pedro Acosta en la vuelta final de carrera.La caída del líder del mundial, el italiano Celestinio Vietti (Kalex) ha propiciado que apenas haya 17 puntos de diferencia entre los cuatro primeros clasificados cuando se cumple el décimo gran premio de la temporada.Del resto de españoles, Fermín Aldeguer, Albert Arenas y Arón Canet coparon de la quinta a la séptima plaza; González acabó en la duodécima posición, con Jeremy Alcoba (Kalex), vigésimo, y Alex Toledo (Kalex), tras él. El andaluz Marcos Ramírez no pudo terminar al tener problemas técnicos con su MV Agusta.Por último, en, el español(GasGas) sumó su tercera victoria de la temporada, la segunda consecutiva e inapelable por su superioridad, al vencer con autoridad y en solitario el Gran Premio alemán, que le permite recortar a siete puntos en el campeonato al líder de la categoría, su compañero de equipo(GasGas).El líder del mundial concluyó en la tercera posición, superado por el italiano Dennis Foggia (Honda), al que intentó adelantar en la última curva del trazado, pero su moto le derrapó lo justo para que el transalpino se hiciese con el segundo peldaño del podio.Guevara no falló en la salida y salió como una exhalación para colocarse líder en la primera curva, en la que se fueron al suelo el italiano Ricardo Rossi (Honda) y el español Carlos Tatay (CFMoto), quien provocó el percance al entrar colado en la curva, mientras que el británico John McPhee (Husqvarna) se tuvo que salir de pista para esquivar a sus rivales y regresar en la última posición, como poco después hizo también Tatay.Izan Guevara imprimió un fuerte ritmo y puso en "fila india" a todos sus rivales, sabedores de que si no andaban muy atentos el español tenía el ritmo suficiente para romper la carrera y marcharse en solitario, pero tras su estela se colocaron Dennis Foggia (Honda), Daniel Holgado (KTM), Tatsuki Suzuki (Honda), David Muñoz (KTM) y Ayumu Sasaki (Husqvarna).El turco Deniz Öncü (KTM) y el japonés Kaito Toba (KTM) fueron sancionados con una doble "vuelta larga" por haberse saltado el momento de la salida y ser penalizados por ello, lo que les alejó de cualquier opción de pelear por las primeras posiciones de carrera.Izan Guevara se fue escapando poco a poco y consolidó la victoria en Alemania, por delante de Dennis Foggia, Sergio García Dols, Ayumu Sasaki, Tatsuki Suzuki y Daniel Holgado. Adrián Fernández (KTM) acabó octavo, por delante del, Iván Ortolá (KTM), Andrea Migno (Honda) y Jaume Masiá (KTM). Xavier Artigas (CFMoto) fue decimotercero, con Ana Carrasco (KTM), vigésima segunda.Juan Antonio Lladós