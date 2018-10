Quintana: "Los dos entrenadores que barajamos son conocidos de la afición"

Madrid, 17 oct (EFE).- El presidente del Montakit Fuenlabrada, José Quintana, aseguró a EFE que los dos entrenadores con los que está conversando la entidad para suceder al destituido Agustí Julbe son "conocidos por el club, los aficionados y la ciudad".



"Estamos hablando con dos entrenadores, supongo que mañana o pasado mañana como muy tarde tendremos una decisión con ese tema. Si la tenemos bien, pero tampoco estamos muy preocupados tras el partido contra el Amberes. Con la actitud mostrada en ese partido podemos competir, y cuando uno compite puede ganar", declaró Quintana a EFE.



"Los dos entrenadores son conocidos por el club, los aficionados y la ciudad", añadió el presidente del Fuenlabrada, que no quiso confirmar si entre ellos se encuentra el entrenador argentino Néstor 'Che' García, técnico del Fuenlabrada la temporada pasada que actualmente está sin equipo y reside en España como comentarista del canal televisivo Movistar.



El dirigente del Montakit explicó que la destitución de Agustí Julbe, adelantada por el entrenador la madrugada del martes y confirmada por el club ese mismo día al mediodía, se debe a "la suma de muchas cosas", pero especialmente a la derrota del domingo pasado contra el Baskonia por 50 puntos de diferencia (60-110).



"Cuando jugamos contra Baskonia pensamos que el planteamiento no fue el más idóneo, nos podía ocurrir lo que nos ocurrió, y entendimos que no competimos en ningún momento", argumentó Quintana.



Según el presidente del Fuenlabrada, los dirigentes del club llevaban tiempo con diferencias con el entrenador en cuanto al planteamiento y el análisis de los partidos, desde la primera jornada de la Liga Endesa en la que ganaron al Delteco GBC en San Sebastián (60-76).



"Ganamos a Gipuzkoa porque somos menos malos, no porque hiciéramos una gran defensa, y él trasladó que habíamos ganado por nuestra defensa. Creo que no teníamos la misma sintonía, la propuesta que él hacía de juego entendíamos que no era la adecuada para los jugadores", analizó Quintana.



El dirigente del Montakit Fuenlabrada no descartó la hipótesis de que no hubiera buen ambiente en el vestuario, que tras el partido de ayer contra el Amberes fue negada por el escolta croata Marko Popovic.



"Es posible que no fuera el ambiente más idóneo, quizás hoy la actitud en algo ha cambiado", señaló Quintana respecto al partido de ayer.



"Yo el lunes hablé con el equipo, les dije que el día de Baskonia, además de no competir, la actitud no había sido la que tenía que ser y que ellos tenían gran parte de la responsabilidad de lo que había ocurrido", añadió José Quintana.



Para el presidente, la destitución de Julbe se produjo "ante una situación de deterioro" y con el objetivo de "favorecer al equipo en lo que queda de temporada, que queda mucho".



El Fuenlabrada se impuso ayer al Telenet Giants de Amberes (Bélgica) por 96-84 bajo la dirección del segundo entrenador Josep María Raventós, y tendrá su siguiente compromiso el próximo domingo en Zaragoza contra el Tecnyconta, fundamental para sumar un triunfo antes de medirse en Liga a Barcelona, Valencia y Real Madrid.