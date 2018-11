Maldonado: "Estamos focalizados a saco para lograr vencer a Darussafaka"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria Salva Maldonado ha dicho hoy que su equipo está "focalizado a saco" en la presente semana con la intención de lograr la primera victoria fuera de casa en la Euroliga, este próximo jueves en la cancha del Darussafaka de Estambul. "Estamos focalizados a saco en el partido del jueves ante Darussafaka con el objetivo de conseguir la primera victoria fuera, y luego tendremos un margen de recuperación hasta el domingo, en el que podremos recuperarnos física y mentalmente, lo cual nos vendrá muy bien", ha indicado en rueda de prensa.



Maldonado es de la opinión de que el encuentro ante el conjunto turco "será duro", como lo son todos los de la Euroliga. "Ellos tienen una victoria en Euroliga y nosotros tenemos dos, por lo que no tenemos que tirar cohetes. Ambos equipos estamos con opciones de ganar este partido, y nosotros queremos vencer allí para conseguir el primer triunfo fuera de casa y porque las victorias siempre te dan energía", ha afirmado.



El técnico del Herbalife ha dicho que su equipo y Darussafaka son dos conjuntos muy similares. "Ellos están bien en ataque y tienen más problemas en defensa, y nosotros tampoco podemos decir que seamos un equipo defensivo. Darussafaka tiene capacidad para anotar y juega a campo abierto. Somos dos conjuntos bastante parecidos, que tenemos nuestros puntos fuertes en el ataque y el punto débil en la defensa", ha reconocido.



Salva Maldonado ha revelado que sus jugadores están tensos tras sufrir numerosas derrotas entre Liga Endesa y Euroliga. "Los jugadores están tensionados e, incluso, lloran, como ocurrió tras el partido ante Tenerife, porque las derrotas cuesta llevarlas y afectan, aunque hay que saber sobreponerse a ellas, como ocurre cuando se sufre una lesión. De todos modos, creo que el equipo no ha entrado en una debacle de partidos en los que no compite desde el inicio", ha dicho.



El máximo responsable técnico del Herbalife Gran Canaria también se ha referido a su estado anímico actual, tras las reiteradas protestas de los aficionados hacia su persona, incluso después de la victoria liguera ante Estudiantes. "La gente aquí es afable en general y no tengo ninguna queja del trato que recibo en la calle. Las protestas en la cancha me afectan, lógicamente, aunque lo llevo bien porque es parte de mi profesión. Sí me afecta también que haya habido ruedas de prensa con un periodista solo. Lo debo decir, porque si no me voy con mal sabor de boca", ha señalado.



Maldonado también ha asegurado que el club ha cambiado con respecto al que conoció en su anterior etapa como entrenador en la isla. "El club ha cambiado en todo: en espacio, en relación... En las etapas de los clubes todo desgasta, te llena, te alimenta y estás saciado de victorias. Ahora no anima lo mismo la afición de aquí que la de Burgos o Manresa, y otros equipos que han ascendido a la Liga Endesa, y que convierten sus canchas en una olla a presión", ha indicado.