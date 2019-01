Fisac: "No me parece justo que entren dos equipos de Madrid en la Copa"

Fisac: "No me parece justo que entren dos equipos de Madrid en la Copa"

El entrenador del Tecnyconta Zaragoza, Porfirio Fisac, ha destacado este viernes que no le parece "justo" que dos equipos de la capital de España (Movistar Estudiantes y Real Madrid) tengan garantizada su presencia en la Copa del Rey. "No me parece justo que entren dos equipos de Madrid porque creo que hay tres equipos (BAXI Manresa, Tecnyconta Zaragoza y Divina Seguros Joventut) que se merecen estar ahí y que van a tener un mayor número de victorias que de derrotas", ha señalado el técnico segoviano en rueda de prensa.

Hace unas semanas Fisac avisó que el "sueño" copero estaría cifrado en las 10 victorias y, a pesar de la dificultad que presenta el duelo del próximo domingo ante el cuadro blanco, el preparador ha afirmado hoy que tienen "una posibilidad" y que se van a agarrar a ella "con las uñas". Asimismo, el entrenador ha subrayado que, tras conocer la disposición del calendario, creía que podría luchar por lograr una plaza para el torneo del KO. "Pensaba en la Copa, pero nunca he querido que fuese un objetivo porque, en el caso de no conseguirlo, eso puede ser un lastre durante el resto de la temporada".



No obstante, analizando la dureza del rival, ha añadido que "a rivales como el Real Madrid o el Barcelona no solo le ganas tú sino que muchas veces pierden ellos". "Ya es hora de romper esa estadística porque también estoy aquí para conseguir algo que no hicieron los anteriores entrenadores". Fisac ha calificado a la escuadra que dirige Pablo Laso como un equipo "compacto y sólido" que practica un juego "alegre", algo que se observa en el puesto de base con las actuaciones de Sergio Llull y Facundo Campazzo, además de las "buenas" consignas que inculca el entrenador blanco a sus pupilos. "El reto es mayúsculo, aunque yo creo siempre existe la opción de hacer el partido perfecto y estamos preparados para ello", ha recalcado el entrenador, sin olvidar que será un encuentro "muy difícil" en el que "si ellos enganchan una renta de 10 puntos se puede romper el marcador, por lo que hay que tener las ideas muy claras durante todo el partido". Por este motivo, el único propósito que ha planteado el técnico segoviano para afrontar este choque es "llegar al final con vida". Para intentar cosechar la novena victoria de la temporada también ha insistido en "ser fieles" al estilo de juego del club, aunque en ocasiones el equipo pueda "trampear o provocar alguna situación que pueda ensuciar el juego del rival y alegrar el nuestro".

El Tecnyconta Zaragoza presenta un balance positivo de victorias cosechadas, según Fisac, por "el trabajo en equipo" y el empuje de sus jugadores. "La competitividad en el vestuario es algo que me gusta y el que esté preparado para ser competitivo tendrá minutos, mientras que el que no lo esté contará con 4 ó 5 minutos que le pueda regalar el entrenador", ha explicado.

Fisac podrá contar para el duelo en Madrid con Jonathan Barreiro, ya recuperado de su lesión en la pierna derecha, y está a la espera de ver cómo evoluciona Nemanja Radovic, que tuvo que retirarse durante el compromiso del pasado domingo en el Príncipe Felipe ante el UCAM Murcia. El montenegrino comenzó a entrenar ayer junto al grupo y está pendiente de evolución en las dos próximas sesiones preparatorias antes de la cita del domingo a las 12.30 horas frente al conjunto blanco.