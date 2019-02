Cory Jefferson: ´Mi principal cualidad es abrir el campo gracias al tiro´

Las Palmas de Gran Canaria, 27 feb (EFE).- El más reciente refuerzo del Herbalife Gran Canaria, el estadounidense Cory Jefferson, ha dicho este miércoles que su principal cualidad es abrir el campo con su tiro y que, también, destaca por meter mates, poner tapones y coger rebotes gracias a su capacidad atlética.



Jefferson, nacido en Washington hace 28 años y que actúa como ala-pívot, está convencido de que se adaptará muy pronto a su nuevo equipo, según ha adelantado durante su presentación oficial como jugador del Herblaife, en la que estuvo acompañado por el presidente de la entidad, Enrique Moreno, y el director deportivo Berdi Pérez.



"Creo que me voy a adaptar muy rápido porque en el primer entrenamiento ya pude conocer a los compañeros y algo de los sistemas de juego, y aunque mañana llegará un partido (de Euroliga ante Panathinaikos), según vaya avanzando el tiempo lógicamente me iré adaptando mejor", ha asegurado.



Asimismo, Jefferson ha revelado que había cambiado impresiones con su primo Royce O'Neal, exjugador del conjunto isleño.



"El equipo es diferente a cuando él estuvo aquí, por lo que no podemos comparar mucho. Estuve siguiendo a Royce cuando jugó en el Gran Canaria, como familiar que es, y básicamente de lo que más he hablado es de esta ciudad, de la cual me dijo que era encantadora para vivir aquí, como ya he podido ver", ha señalado.



El jugador ha revelado igualmente cuáles son sus características sobre la cancha y el por qué se decidió a aceptar la oferta del Herbalife Gran Canaria.



"Mi principal cualidad es abrir el campo con el tiro y, luego, gracias a la energía y mi condición atlética destaco por meter mates, poner tapones y coger rebotes. He venido aquí porque sin lugar a dudas es una gran oportunidad. Sé que el equipo me necesitaba y creo que este será un buen lugar para mí", ha afirmado.



Por otra parte, ha comentado por qué duró tan poco su estancia en el Armani Olimpia Milán.



"Simplemente tuve una relación complicada con el entrenador, no congeniábamos y por eso no continué en el equipo. Ahora espero traer energía positiva al vestuario de mi nuevo conjunto y, si hace falta animar a mis compañeros, también estaré dispuesto. Todos me han recibido muy bien y he visto un buen ambiente", ha manifestado.



Finalmente, Jefferson ha resaltado la capacidad anotadora de diversos compañeros del conjunto amarillo.



"Me ha llamado la atención ver que varios de mis compañeros anotaban muchos tiros en los ejercicios de 4 contra 4 y de 5 contra 5, y esa es siempre una buena noticia", ha concluido el norteamericano.