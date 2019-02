Un ordenado Zalgiris mide las horas bajas del Baskonia

Un ordenado Zalgiris de Kaunas medirá este jueves las horas bajas del Kirolbet Baskonia en un duelo directo que se celebrará en el Fernando Buesa Arena y que corresponde a la vigésima cuarta jornada de la Euroliga.

El Baskonia atraviesa uno de los peores momentos de la temporada, no tanto por resultados, acumula dos derrotas consecutivas ante el Divina Seguros Joventut y FC Barcelona, sino por las sensaciones que transmitió el equipo en ambos envites. Los vitorianos tienen la oportunidad de recuperar sensaciones positivas ante la escuadra lituana, que acecha a los vascos y se encuentra a dos victorias de los puestos de los "playoffs".

El Baskonia mantiene su sitio a pesar de la última derrota que cosechó ante el Barça Lassa y ocupa la octava plaza con once triunfos y doce derrotas, igualados con el Bayern de Munich y a una partido de Armani y Olympiacos, sexto y séptimo respectivamente. El técnico azulgrana Velimir Perasovic confía en que el parón de la Liga Endesa haya sentado bien a su plantilla, que recupera al argentino Patricio Garino que sólo ha jugado un encuentro en los últimos tres meses, pero ya está en disposición de ayudar a un grupo que necesita relevos debido a las lesiones que le han azotado. Sin embargo, la duda reside en el escolta Matt Janning, que no ha podido entrenar con normalidad los últimos días por una fascitis plantar.

Los bálticos, con Sarunas Jasikevicius en el banquillo, no han renunciado este curso al juego que les hizo alcanzar la pasada Final Four, aunque no han tenido tan buenos réditos en una campaña en la que la llegada del base Nate Wolters no ha hecho olvidar el rendimiento anterior de Kevin Pangos.

Uno de los duelos de este encuentro se podrá ver en la pintura entre el francés Vincent Poirier y el norteamericano Brandon Davies, máximo anotador y reboteador de los verdes, quienes basan su juego en la circulación de balón con un baloncesto práctico y ordenado. En el choque de la primera vuelta el Baskonia se impuso por 79-87, pero no deben confiarse porque los lituanos han vencido en tres de las cinco últimas visitas al Buesa Arena.