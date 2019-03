Willy Hernangómez: "Por supuesto que estaré en el Mundial si cuentan conmigo"

Willy Hernangómez, jugador de los Hornets de Charlotte, declaró a Efe, tras enfrentarse a los Rockets de Houston, que su "disposición es completa" para jugar con España el próximo Mundial de China, si el seleccionador Sergio Scariolio quiere contar con él. "Por supuesto que estaré en el Mundial si cuentan conmigo. Para mí fue bastante duro perderme el verano pasado después de estar los últimos cinco años con el equipo. Tengo muchas ganas y ojalá termine la temporada como me encuentro ahora, en forma y sano, para que pueda trabajar bien en Madrid y seguir mejorando de cara a llegar a la selección a tope para conseguir una medalla y clasificarnos para las Olimpiadas", aseguró el pívot.

También se mostró contento el rendimiento de Juancho, su hermano menor, con los Nuggets de Denver. "Ha tenido una temporada increíble. Ha aprovechado al máximo cada oportunidad. Comenzó muy bien y ahora con la recuperación de todos los jugadores titulares, él tiene que aprovechar cada minuto que le dan y lo está haciendo", analizó el mayor de los hermanos Hernangómez.

Willy, titular con los Hornets de Charlotte en el duelo ante Los Rockets de Houston que perdieron por 118-106, se mostró esperanzado en poder alcanzar los "playoffs". Del partido contra los Rockets, reconoció que les hicieron muchos tiros exteriores en la primera parte, pero que en la segunda mejoraron en defensa y todo cambió. "Pusimos más agresividad en el ataque, metimos canastas y estuvimos en la lucha hasta el final", destacó Hernangómez, que logró 2 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias en 25 minutos que jugó.

Hernangómez, de 24 años y que hace tres temporadas debutó en la NBA en el Toyota Center con los Knicks de Nueva York como novato en partido amistoso, aseguró que estar en las finales todavía es posible. "Depende de nosotros, también de otros resultados, pero está claro que tendremos que ganar partidos, especialmente los que vienen ahora fuera de casa", valoró Hernangómez. "Tenemos varios días de descanso y debemos recuperarnos de cara al partido del viernes ante los Wizards de Washington y estar a tope", insistió.

A pesar de que no ha jugado todo lo que deseaba, el internacional español se encuentra contento de cómo ha trabajado en el apartado individual, aunque reconoció que la temporada ha sido algo "complicada". "En general me siento bien. Es una temporada un poco complicada y sin duda tienes que estar preparado para lo que suceda con las rotaciones dentro del equipo, que cambian cada cinco días, sin que sepas si vas a jugar o ser suplente, pero hay que trabajar", valoró el mayor de los hermanos Hernangómez. "Estoy contento de volver a jugar tantos minutos sin que lo hubiese hecho en los 12 partidos anteriores y que me deben servir para recuperar sensaciones", admitió.

Hernangómez se ha convertido en uno de los jugadores más eficaces del ataque de los Hornets cuando está en el campo, por lo que no se entiende la limitación de minutos a la que lo tiene sometido el entrenador de los Hornets, el hispano James Borrego, algo que no cuestiona. "Son decisiones del entrenador, exclusivamente suyas, y lo único que puedo controlar es el entrenar, tener una actitud positiva, apoyar a mis compañeros y el tema de jugar es cosa técnica", analizó el jugador madrileño. "Hay veces que ves la posibilidad de que puedes jugar y más cuando estás perdiendo y puedes quedarte fuera de los playoffs", señaló.

A pesar de que no juega todos los minutos que desearía como cualquier profesional, Hernangómez no se arrepiente de haber dado el pasado de dejar la franquicia de los Knicks. "Sin duda que se han cumplido mis expectativas, tengo mucha más tranquilidad que cuando estaba en Nueva York, siento el apoyo de la franquicia y de los aficionados. Me siento contento, sigo trabajando, y debemos entender que es el primer año para el entrenador en la NBA, que a veces se siente inseguro y tiene que cambiar las rotaciones", destacó Hernangómez. El internacional español reiteró que como profesional debe estar preparado para todo y "dejarse la piel" en cada oportunidad que tenga de jugar.

Como todos en la NBA también sigue al fenómeno Luka Doncic, en su caso con mayor interés al ser excompañero del Real Madrid y de ahí que no se sienta sorprendido por todo lo que ha logrado. "Le veo muy bien. Creo que Luka (Doncic) ha sorprendido a muchas personas y equipos que no lo conocían, pero los que venimos de verlo dominando en Europa, para nada. Tal vez la manera tan rápida como se ha acostumbrado a jugar en el ritmo de la NBA, pero sigue siendo un chico muy humilde, trabajador y tendrá un gran futuro", comentó.