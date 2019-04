Rubio: "Me gustaría estar con la selección, pero también soy agente libre"

El base español Ricky Rubio aseguró a EFE que aún no ha pensado qué hará el próximo verano, sin confirmar si acudirá al Mundial de China con la selección, en una nueva temporada de la NBA que afronta como agente libre.



La eliminación de la primera ronda de playoffs de la NBA de los Jazz de Utah dejó al base español Ricky Rubio sin tener definido nada de cara a lo que puede ser la programación de su verano.



"No sé si soy supersticioso o no, pero pensaba que íbamos a jugar el viernes -en referencia al posible sexto partido-, así que en ningún momento he pensado qué voy a hacer este verano", declaró Rubio a EFE. Hoy acabó la temporada, mañana, o pasado, comenzaré a planificar lo que será mi verano, otra vez".



Había pasado apenas una hora desde que concluyó el quinto partido de la serie de primera ronda de los 'playoffs' de la Conferencia Oeste, en el que los Rockets de Houston vencieron 100-93 a los Jazz, y la ganaron por 4-1 al mejor de siete, cuando Rubio reconoció que no estaba "preparado" para irse tan pronto de la competición.



Aunque Rubio dejó muy claro su deseo de formar parte con la selección, con la que le gustaría estar, pero a la vez también es agente libre al concluir esta temporada el último año de contrato de cuatro que había firmado con los Timberwolves de Minnesota antes que lo traspasasen a los Jazz.



"Tengo que mirar muchas cosas, pero he acabado bien físicamente, estoy muy contento y es un mundial, que es bonito de jugar y veremos", comentó Rubio. "Si me llaman tengo que estar ahí".



En cuanto a la pregunta concreta si pensaba regresar de nuevo con los Jazz la próxima temporada, Rubio admitió que no había pensado nada al respecto.



"No tengo ni idea. La verdad, como he dicho, no quería pensar en nada que no fuese pasar la eliminatoria, que íbamos a jugar el viernes, el domingo, y ahora ha terminado. Ahora, sí que tengo que pensar en mi futuro, pero ya se verá".



Rubio, que lleva dos temporadas con los Jazz, ha surgido como el líder perfecto que el entrenador Quin Snyder quiere siempre tener en el campo y con el que intercambia todo tipo de ideas y acciones técnicas que deben ser transmitidas al resto de los compañeros.



"La verdad que he estado muy a gusto aquí". expresó Rubio. "Pero a la vez también hay muchas cosas que valorar", concluyó el jugador de El Masnou, de 28 años, ocho como profesional en el mejor baloncesto del mundo, donde se ha ganado por méritos propios un prestigio y un puesto entre los mejores bases de la liga.



Rubio acabó la temporada regular con promedios de 12,7 puntos y 6,1 asistencias, mientras que durante los cinco partidos disputados contra los Rockets, el jugador de El Masnou logró promedios de 15,4 puntos y 8,6 asistencias, siendo el líder indiscutible del equipo.