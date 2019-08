Durant defiende a los Warriors y rechaza que tuviesen algo que ver con su lesión

Houston (EE.UU.), 7 ago (EFE).- El alero Kevin Durant habló por primera vez a través de los medios de comunicación desde que sufrió una grave lesión del tendón de Aquiles del pie derecho durante el Quinto Partido de las Finales de la NBA y defendió en todo momento a su exequipo de los Warriors de Golden.



Durant, que el pasado mes firmó como agente libre con los Nets de Brooklyn por cuatro temporadas y 164 millones de dólares, durante la entrevista que concedió desde su casa de Los Angeles a Yahoo Sports, que nadie dentro de los Warriors lo presionaron para que volviese a competir.



Por el contrario, Durant dijo que el trato que había recibido siempre con la organización de Golden State había sido "ejemplar" en todos los aspectos.



"Demonios, no. ¿Cómo puedes culpar a Warriors?. Demonios, no", declaró Durant. "Escuché que los Warriors me presionaron para que regresara. Nadie nunca me dijo una palabra durante la rehabilitación, ni tan siquiera se me puso una fecha de vuelta, todo lo contrario", destacó Durant. "Solo estábamos yo y el entrenador Rick Celebrini haciendo ejercicio todos los días".



Durant explicó que ambos eran los responsables de ver como evolucionaba en la recuperación y que al final quien tuvo la última palabra para volver fue el mismo en base a como había entrenado y se sentía.



"Justo cuando comenzó la serie, mi meta era estar listo para el Quinto Partido. ¡Diablos, no!. Simplemente sucedió. Es baloncesto y las lesiones se dan, así de simple", analizó Durant. "Nadie fue responsable de eso. Fue solo el juego. Solo tenemos que pasar de eso porque voy a volver a jugar, que es lo que ahora realmente cuenta".



Los Warriors, a pesar que Durant dejó la organización para irse con los Nets, mostraron su agradecimiento por la gran aportación que les había dado durante las tres temporadas que estuvo con ellos y de haberse lesionado, seguro que hubiesen conseguido su tercer título de liga.



De hecho, los Warriors también anunciaron que van a retirar el número 35 que Durant llevó en su camiseta mientras fue jugador del equipo de Golden State.



Durant con los Warriors, que lo ficharon como agente libre, lograron dos títulos de liga, y el jugador consiguió los premios de MVP en ambas Finales de la NBA.



En tono de broma, Durant reprendió a los seguidores de los Raptors de Toronto que inicialmente vitorearon después que lo vieron caer al suelo con la grave lesión del tendón de Aquiles.



"Probablemente será la última vez que estarán en las Finales de la NBA", bromeó Durant.



La lesión de Durant se produjo después de convertirse en el primer jugador en la historia de la NBA en promediar 30 puntos por partido con un 50-40-90 por ciento de disparos en una sola postemporada (mínimo cinco encuentros).



Durant le dijo a Yahoo Sports que vio la mayor parte del resto del Quinto Partido desde la habitación de hotel después de luchar con sus emociones cuando realmente se dio cuenta el alcance que tenía su lesión.



"Sí, todavía pienso en esa noche", admitió Durant. "Cada experiencia que he pasado en la liga obviamente siempre está arraigada en mi mente, pero esa definitivamente siempre será una gran parte de mi carrera porque es la etapa más grande y el tipo de lesión que tuve", reconoció Durant.



La nueva estrella de los Nets, que no podrá jugar durante la próxima temporada, reconoció que el proceso de rehabilitación no es fácil, pero su mente está puesta en volver a competir al máximo de rendimiento.



"Es el momento de afrontar la realidad ser fuerte y seguir adelante de cara a conseguir otras nuevas metas importantes como profesional", agregó Durant. "Estoy esperando volver y además hacerlo con la mayor de las garantías de que puedo rendir todavía más en el campo de juego".



Durant dijo que siempre que inicia una nueva etapa no tiene ningún duda que va a conseguir metas importantes y su llegada a los Nets no será la excepción.