Clavell: "Será un Mundial especial para Puerto Rico"

Madrid (España), 19 ago (EFE).- El escolta puertorriqueño Gian Clavell afronta el Mundial de China como una buena oportunidad de superar la primera fase, en la que jugarán contra España, Túnez e Irán, con el objetivo de defender el orgullo boricua y con el sueño añadido de lograr una plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Clavell (Caguas, Puerto Rico, 1993) jugador del Movistar Estudiantes de España, relató en una entrevista con la Agencia EFE sus expectativas para el Mundial, pronosticó "un juego divertido" contra el combinado español y recordó el histórico triunfo de Puerto Rico ante Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

- Pregunta (P): ¿Con qué expectativas irá Puerto Rico al Mundial? Han estado en todos desde 1986, pero en los últimos dos solo han ganado un partido en cada uno.

- Respuesta (R): Este Mundial en China va a ser especial para nosotros, tenemos una oportunidad muy buena para clasificar a la segunda fase, que sería contra Rusia o Italia, dos de las potencias del mundo.

Nos tocó con España, qué coincidencia, también con Túnez e Irán, creo que podemos sacarles esos dos partidos. Y como puertorriqueños que somos, iremos a pelear el juego contra España, y con el corazón trataremos de ganar.

- P: ¿Le genera ilusión jugar contra España?

- R: Bueno, conozco a la mayoría de sus jugadores, los de la NBA y los de aquí, creo que será un juego divertido. Creo que tendré a gente de España apoyándome, aunque quieran que España gane me estarán apoyando, y eso vale.

- P: El Mundial otorgará el pasaporte directo a los Juegos Olímpicos a siete equipos, entre ellos los dos mejores americanos del torneo, ¿se ven en Tokio 2020?

- R: Vamos a coger eso paso a paso, solo los primeros siete clasifican, tenemos una oportunidad, todos los equipos la tienen, pero creo que si hacemos lo que tenemos que hacer, defendemos y cogemos rebotes, las oportunidades van a venir solas.

- P: ¿Cómo es esta selección de Puerto Rico?

- R: Puerto Rico juega en defensa, duro, físico, tenemos lo que llamamos la 'cría boricua', una fortaleza. Yo estoy en la cancha activo cada rato, todos los jugadores arriba y abajo, jugando físico, alegres, emocionados, contentos.

Tenemos muchos jugadores que meten desde afuera, y los jóvenes grandes están empezando a subir ahora. Tenemos un equipo muy completo y nos esforzamos mucho.

- P: Usted es de los más jóvenes, de los 'bebés' del equipo.

- R: Yo como el bebé del equipo pienso en jugadores como Piculín (Ortiz), (Carlos) Arroyo, (José Juan) Barea, Jerome Mincy, Eddie Cassiano... Son jugadores grandes que pasaron por la camiseta de Puerto Rico y yo una vez que me seleccionaron, para mí ponerme esa camisa para mí es un orgullo.

En Puerto Rico desde pequeño tú tienes esa visión, representar al país y tener la palabra de Puerto Rico en el cursivo de la camiseta. Siempre ha sido un sueño y otro sueño que se me ha dado ha sido haber jugado en la selección con mi hermano (Gilberto Clavell).

Ser el bebé del equipo tiene sus buenas y sus malas, pero tiene más buenas, te enseñan más, están abiertos a enseñarte, a cogerlo suave.

- P: ¿Qué le ha parecido el sistema de ventanas FIBA?

- R: A mí me gusta, no estás en Europa diez meses seguidos, tienes 'breaks' para ver a tu familia, sobre todo mentalmente, que es lo que más cuenta par nosotros.

Cuando eres un jugador del extranjero se hace difícil jugar porque en tu cabeza tienes tu casa y tu familia, pero tienes que hacer tu trabajo aquí también.

Por eso las ventanas a mí me gustan, puedo ver a mi familia, en la última no pude pero la anterior sí, me pude quedar una noche, aunque sea una noche estoy agradecido. A muchas personas no le gustan, pero creo que es un sistema bueno.

- P: Si logran el pase a los Juegos Olímpicos podrían emular a aquella selección boricua de Atenas 2004, que fue el primer equipo que ganó a Estados Unidos con jugadores NBA (92-73), ¿lo recuerda?

- R: Lo vimos, teníamos entrenamiento, en Puerto Rico teníamos uno de esos televisores cuadrados, viejos, que tú lo encendías con un botón que da vueltas, se escuchaba mal y se veía en blanco y negro.

Paramos la práctica para ver el juego y recuerdo el momento histórico que fue cuando Carlos Arroyo cogió esa camisa y comenzó a sacudírsela. Se me erizan los pelos porque es un momento que desde pequeño quiso hacer, en la última ventana me saqué la camisa yo también, no fue tan histórico pero significó el paso al Mundial.

La forma en la que jugaron Larry Ayuso, Eddie Cassiano, Carlos Arroyo, Piculín Ortiz, Santiago... Uno quiere llegar ahí, seguimos soñando por llegar ahí y esperamos hacer lo posible cuando juguemos el Mundial.

- P: En aquél equipo de Estados Unidos estaban Tim Duncan, Dwayne Wade y unos jóvenes Carmelo Anthony y LeBron James.

- R: También estaba (Allen) Iverson que era mi jugador favorito, porque yo animaba a Puerto Rico pero Iverson era de los míos y le apoyaba. EEUU tenía un equipo muy bueno, grandes jugadores, y creo que fue la mejor victoria de Puerto Rico en su historia.

Miguel Ángel Moreno