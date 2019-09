Willy: ´Scariolo nos ha dicho una cosa: ´Disfrutad´´

El ala-pívot de la selección española de baloncesto Willy Hernangómez señaló este domingo, tras ganar la final del Mundial de China a Argentina por 75-95, que su entrenador, Sergio Scariolo, les dijo antes de saltar a la cancha que se dedicaran a disfrutar del partido.



"Nos ha dicho una cosa: 'Disfrutad. Disfrutad de la final, de este momento, y sobre todo salid queriendo ganar mucho más que el rival, intentando marcar nuestro ritmo físico'", relató el mayor de los Hernangómez a los periodistas en la zona mixta.



"Las finales hay que jugarlas, disfrutarlas y, sobre todo, vivirlas, porque nunca sabes cuándo vas a repetirlas. Yo creo que la hemos disfrutado muchísimo, hemos vibrado 40 minutos, han sido dos días con muchos nervios, ganas de que llegase el partido. Pero bueno, campeones del mundo, es algo increíble", apuntó.



"Muy grande ser campeones del mundo por segunda vez en la historia de España. Creo que realmente nos lo merecemos por todo lo que hemos pasado, todo el trabajo, los momentos malos, y creo que la unidad y la familia ha estado por encima de todo y creo que es más que merecido", indicó Hernangómez.



"Una vez que llegas a la final tienes que pararte a mirar todo lo que has hecho en el campeonato como equipo. Momentos buenos, momentos malos... y quedarte con el camino -reflexionó el jugador de los Charlotte Hornets-. Ha sido un camino con obstáculos, un camino que hemos tirado puertas para llegar hasta aquí. Una vez que estás aquí, hemos disfrutado muchísimo jugando juntos todo el campeonato, hoy también, y estamos muy felices porque somos campeones del mundo".



"Hay veces que las cosas salen mejor, hay veces que las cosas salen peor, pero hoy sin duda no era un día para fallar -explicó, con la medalla de oro al cuello-. Siempre intento aportar todo lo que puedo, ya sea si no estoy acertado en ataque, en defensa, y si no estoy acertado en defensa, pues animar al equipo desde el banquillo".



"Creo que este título lo merecemos", apostilló.



Respecto a cómo se celebrará el título mundial, Willy Hernangómez dijo: "No se puede decir... Cantando, saltando, gritando y espero que haya muchas cervezas".



Tras ganar el Mundial de baloncesto de China, la selección española tiene prevista una cena en su hotel de concentración de Pekín para celebrar el segundo título mundial se su historia y regresará a España este lunes.



El equipo tomará a primera hora un vuelo chárter de la compañía Iberia que saldrá desde el aeropuerto internacional de la capital china y aterrizará en la Terminal 4 del aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez sobre las 15.50 hora española (13.50 hora GMT).



Ya en Madrid, la Federación Española de Baloncesto ha organizado una cena de celebración por la medalla y despedida de un grupo de jugadores que lleva junto desde finales de julio.