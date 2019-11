El Madrid quiere seguir en la 'zona caliente' de la Euroliga

El Real Madrid se enfrenta este martes al Khimki en la novena jornada de la Euroliga con el objetivo de mantenerse al acecho de la 'zona caliente' de la Euroliga, en la que conviven hasta seis colíderes, uno de ellos el equipo ruso entrenador por Rimas Kurtinaitis.

El Khimki sólo ha perdido dos partidos, los dos como visitante en las pistas de su vecino el CSKA y en la del Estrella Roja, y está basando su óptimo rendimiento en el ataque, que le acredita como el tercer mejor anotador de la competición. Además lidera con autoridad la liga VTB con 7 victorias en otros tantos partidos, en la que el CSKA ya ha perdido dos partidos y es segundo.

El Madrid, por su parte, está mostrando mayor solidez en casa, donde se mantiene invicto, aunque sus estadísticas generales son sensiblemente más bajas que la temporada anterior. El equipo ruso mejora los números del Madrid en prácticamente todos los apartados, es el tercer máximo anotador y el Madrid, el noveno. Es el quinto reboteador y el Madrid el undécimo, el cuarto en porcentaje de tiros de tres anotados y el equipo español, el noveno; el tercer mejor asistente por el quinto del Madrid.

El base escolta ruso Alexey Shved es el faro, guía, motor y máximo anotador del Khimki, pero no es el único problema que deberá afrontar el equipo de Pablo Laso. El pívot estadounidense Devin Booker será otro, sobre todo por su acierto detrás de la línea de 6,75 metros en la que acredita 10 aciertos de 15 intentos. El letón Janis Timma, el sueco Jonas Jerebko y el estadounidense Anthony Gill son otros jugadores vitales en la estructura del equipo, con el letón Dairis Bertans y el ruso Sergey Monia aportando veteranía y experiencia.

El equipo de Laso llega tras perder su primer partido en la Liga Endesa, en Bilbao, con unos porcentajes de tiro paupérrimos: 16 por ciento en triples (6 de 38) y 43 por ciento en tiros de dos (18 de 42), lo que puede servir como acicate por lo inusual de tanto desacierto.

Laso cuenta con las bajas de Felipe Reyes y Salah Mejri, ambos lesionados, y con la vuelta de Anthony Randolph, que no jugó en Bilbao por un golpe en una rodilla el pasado viernes en el partido ante el Barcelona, y Fabien Causeur que no jugó en Bilbao por un proceso febril. También estará el argentino Gabriel Deck al que el técnico dio descanso en la capital vizcaína, con lo que el entrenador del Real Madrid tendrá que hacer dos descartes antes del partido, ya que Trey Thompkins fue dado de alta la pasada semana, aunque todavía no ha debutado en la competición.

Ante la fuerza ofensiva del Khimki el Madrid tendrá que oponer una de sus mejores defensas y, sobre todo, intentar mantener el ritmo de juego durante los 40 minutos, sin esos altibajos que tan caro le cuestan en el marcador. Kurtinaitis marcó el nombre de Walter Tavares como uno de los mayores peligros del Real Madrid, dado que en sus filas no cuenta con un jugador de sus características, por lo que intentarán sacarlo de su zona de influencia bajo los aros subrayando su juego perimetral más si cabe.

El pívot madridista Jordan Mickey se enfrentará a los que el año pasado fueron sus compañeros, otro detalle que podría tener su importancia.