Laso: "El CSKA ha perdido jugadores, pero no sé si ha perdido equipo"

Madrid, 21 nov (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, desechó la idea de que por la pérdida de jugadores tan importantes como Sergio 'Chacho' Rodríguez, Nando de Colo o Cory Higgins, con respecto a la temporada pasada, el CSKA haya bajado su nivel como equipo.



"Cuando hablas de De Colo, 'Chacho' y Higgins hablas de tres jugadores 'top' de Europa, pero lo que no se es si han perdido equipo, porque los jugadores que tienen son diferentes pero al final las posiciones las tienen cubiertas y ahora mismo diría que lo que más en falta echa Itoudis -entrenador del equipo ruso-, será a Clyburn -rotura del ligamento cruzado de la rodilla- que es su jugador, los otros tres ya no están", dijo Laso.



"Sigue siendo un equipo muy competitivo con pívots muy atléticos, en las posiciones interiores que se pueden abrir y tirar como Vorontsevih y Voigtmann. Sigo considerando que es uno de los grandes favoritos de esta competición", siguió.



El entrenador del Real Madrid habló de los jugadores que tiene disponibles para el partido. "Jeff Taylor está prácticamente descartado por una rotura de los huesos propios de la nariz y va a necesitar unos días. Es difícil saber cuándo va a poder volver con una máscara para protegerse. Hoy no ha entrenado. El resto menos Felipe y Salah están todos bien", informó.



"Felipe (Reyes) ha intentado entrenar pero tiene que ir con precaución y Salah (Mejri) está mejor pero ambos están fuera del partido", añadió.



La baja de Taylor es especialmente importante por el rol defensivo que tiene en el equipo. "Jeff es muy importante para nosotros, todos son importantes. Si un día falta Llull su trabajo no lo hace nadie y el que hace Jeff, igual, tiene que cubrirlo el equipo. Debemos entender esto", subrayó Laso.



El último partido entre Real Madrid y CSKA fue en la semifinal de la última Final a Cuatro en Vitoria. "No pensamos en revancha, no especialmente. Jugamos contra el campeón de Euroliga el equipo que nos ganó en la semifinal en un partido bastante extraño por muchas circunstancias. No tiene nada que ver ni un equipo ni otro, la situación es diferente y lo que si sabemos es que el CSKA es un equipo muy exigente. Viene de jugar en Vitoria y estuvo ahí todo el partido y lo perdió en la parte final", comentó.



"Está en la parte alta de la clasificación. Tiene muy buenos jugadores y la baja de Clyburn les hace daño porque puede jugar en varias posiciones, sube el balón y jugar en el interior y exterior. Ahora tiene un jugador en racha como es Mike James que realmente es muy desequilibrante", continuó el técnico.



Laso no consideró importante que el CSKA vaya a tener un día menos de descanso. "Ni ellos ni nosotros lo usaremos como excusa. Por la misma regla de tres el Khimki tenía bastante ventaja sobre nosotros porque ellos no jugaron el domingo y nosotros si. No me importaría jugar con un día menos si pudiera jugar Trey. No es un factor determinante", resolvió.



También habló Laso de la adaptación del base argentino Nico Laprovittola. "Los jugadores se comen la cabeza porque siempre quieren jugar mejor. No es fácil llegar al Madrid, más en la posición de base, y empezar a jugar de maravilla desde el primer día, tiene que tener su fase de adaptación. Estamos contentos y tranquilos porque le vemos trabajar a diario", finalizó Pablo Laso.