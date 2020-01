Phil Pressey: "Somos mejor equipo de lo que dicen los resultados"

Madrid, 10 ene (EFE).- Lastrado por una mala racha de nueve derrotas en las últimas diez jornadas, el Movistar Estudiantes mira a la clasificación de la Liga Endesa desde el pozo del último lugar, pero el base estadounidense Phil Pressey se niega a resignarse y asegura a EFE que son "mejor equipo de lo que dicen los resultados".



"Sabemos que somos un equipo mejor de lo que dicen nuestros resultados y solo tenemos que seguir intentándolo, entrenando duro, siendo persistentes, trabajando, jugando duro y las cosas cambiarán", considera el estadounidense, director de juego de un conjunto colegial que vive su peor momento de la temporada.



Phillip Michael Pressey (Dallas, Texas, Estados Unidos, 1991) vive con el Estudiantes -último de la Liga Endesa con cuatro victorias en dieciséis partidos, empatado con tres equipos pero con peor diferencia entre puntos anotados y recibidos- su segunda experiencia en la Liga Endesa española, una competición que conoció hace dos temporadas, desde un punto de vista diametralmente opuesto.



En la campaña 2017-18 formó parte del Barcelona, con el que ganó una Copa del Rey pero no tuvo el protagonismo que tiene hoy en los colegiales. Tampoco en sus estancias en la NBA estadounidense (pasó por Boston Celtics, Philadelphia 76ers o Phoenix Suns) gozó de la confianza que hoy tiene en el equipo madrileño, al que llegó este verano procedente del Besitkas turco.



"No creo que sea la situación más dura que he vivido. Cuando estaba en NBA no jugaba nada, ahora estoy en una situación en la que juego mucho, no puedo pedir una mejor oportunidad", considera el base tejano.



Pressey admite que en el vestuario del Estudiantes están "muy frustrados" por la falta de victorias, pero pide mirar a largo plazo. "Sabemos que es una temporada, no solo un partido", defiende.



"El entrenador nos presiona mucho cada día, estamos cerca de ganar un partido, tenemos que pensar en ello. Yo me siento muy positivo sobre la situación, creo que lo importante es que estemos juntos como equipo", asegura.



Insiste en que el Estudiantes debe "seguir trabajando" y ser "positivos", pese a que su próximo rival sea todo un Real Madrid, líder de la Liga Endesa que ha ganado once de sus últimos doce encuentros entre la competición liguera y la Euroliga.



Pressey sabe cómo ganar al conjunto blanco, algo que logró en dos partidos ligueros durante su temporada en el Barcelona, y apunta una clave: no dejar que el Real Madrid domine el encuentro.



"Tenemos que obligarles a jugar su mejor baloncesto, no dejarles que nos dominen. Y cuando digo hacerles jugar su mejor baloncesto me refiero a presionarles, hacer defensas duras, cerrar el rebote, jugar juntos. Creo que cuando estamos unidos somos un buen equipo, tenemos que conseguir hacer esto durante 40 minutos", opina.



El Estudiantes ha vivido durante esta primera mitad de temporada una salida traumática: la del escolta Darío Brizuela, que era el principal anotador del conjunto colegial y fue fichado a principios de diciembre por el Unicaja de Málaga.



"Fue duro cuando se fue, era nuestro máximo anotador, llevaba aquí seis o siete años. Ocurrió todo tan rápido, fue duro para nosotros. Pero esto es baloncesto, esto pasa", reconoce Pressey, que "por supuesto" entiende las circunstancias que llevaron al jugador donostiarra a marcharse al club malagueño.



"Este juego, profesionalmente es un negocio, y por mucho que tú quieras formar parte del equipo, cuando el partido se acaba, tienes que ocuparte de tu familia. Somos gente primero", argumenta.



Aunque entiende que los aficionados del Estudiantes, la hinchada conocida como la 'Demencia' estén "disgustados", el base tejano les pide que no estén "enfadados" con Brizuela.



"Es normal que estén disgustados porque es uno de los mejores jugadores y ellos lo sentían como uno de los suyos. Pero no deberían tener sentimientos negativos hacia él, porque mientras estuvo dio su cien por cien, tuvo una oportunidad de una mejor opción para él y no se pueden enfadar por eso. Es un buen tío al que se le presentó una buena oportunidad", opina.



Perteneciente a una estirpe de jugadores -su padre Paul Pressey jugó en la NBA en los años 90 y ha sido entrenador en varias franquicias, y su hermano Matt también jugó como profesional-, el base del Estudiantes puede relativizar mejor situaciones deportivas complicadas como la que vive el conjunto madrileño.



"Mi padre jugó y ahora sigue entrenando, he estado junto a él cuando ha perdido o cuando su equipo ha sido el peor de la liga y siempre le vi ir con una actitud positiva, utilizando cada día como una oportunidad", recuerda.



"El baloncesto es un juego", reflexiona el base estadounidense. "Me encanta, es mi vida, pero tengo familiares enfermos, que tienen problemas, pagan facturas... Pasan por cosas más importantes. De manera que pongo las cosas en perspectiva e intento mirarlo de esa manera", agrega Pressey.



En todo caso, el base del Estudiantes se impone como claves "competir y apretar para jugar un mejor baloncesto" y reitera una frase que les sonará a los aficionados colegiales: 'never quit' ("nunca abandonar", en inglés), el lema que hizo fortuna el curso pasado y que el club utilizó en su participación en la Copa del Rey.



"Incluso si pierdes partidos, lo que no puedes hacer es abandonar, nunca debes abandonar. Para mí dejarlo es más duro que seguir intentando, siempre intento presionar y presionar, ganemos o perdamos, tenemos que dar el cien por cien. Creo que si seguimos apretando las cosas van a cambiar", finaliza Pressey.



Miguel Ángel Moreno