Marc Gasol: "Ahora hablamos de cómo y cuándo jugar, eso me da energía"

Madrid, 22 may (EFE).- El pívot de la selección española y los Toronto Raptors Marc Gasol se mostró esperanzado con la posibilidad de que vuelva a disputarse la NBA tras el parón por la pandemia de coronavirus, ya que ahora se habla de "cómo y cuándo jugar" y eso le da "energía, un plus, un objetivo".



"Contento por haber usado esos meses para trabajar duro, y ahora parece que hablamos de cómo y cuándo jugar. Eso me da energía, un plus, un objetivo. Un jugador necesita objetivos claros, y con ganas de competir y saltar a la pista", explicó el interior, que respondió a preguntas de los aficionados en un vídeo en directo organizado por la Federación Española de Baloncesto (FEB) en Twitter.



El vigente campeón de la NBA con Toronto y del mundo con la selección española hizo esta reflexión a propósito de una pregunta sobre si se plantea volver a los Memphis Grizzlies al final de su carrera, una situación en la que dijo que no piensa.



"No me planteo el paso de terminar mi carrera, estoy contento de haber aprovechado el parón para haber superado los problemas físicos que estaba teniendo y por los que no conseguía coger continuidad", detalló.



La selección aporta "muchísimas cosas, más allá del baloncesto" a Marc Gasol, que recordó que los actuales éxitos del equipo español son fruto del trabajo de "muchísima gente", incluidos los dos títulos mundiales en Japón 2006 y China 2019, en ambos con el concurso del pívot de Sant Boi.



"No eres la misma persona. Con la edad, con un poco más de madurez, eres capaz de disfrutarlo más que con 21 años que tenía en 2006, todo iba muy rápido, ese verano entré de rebote (en la selección).... Eres capaz de disfrutarlo más con 35, aunque los celebré los dos muy bien", rememoró el interior.



Dos triunfos que "para nada" Marc se esperaba conseguir, ni siquiera cuando en Japón 2006 España superó con solvencia a Serbia y Montenegro (87-75) o Lituania (89-67). "Las cosas iban muy bien, pero no piensas en ganar, sino en que salga bien ese partido, y como consecuencia acabas ganando", recordó.



"Y en China este año ha sido un ejemplo de no pensar más allá, no verte afectado por el entorno e ir disfrutando mucho de cada momento. Ser ganador de dos mundiales me parece increíble", añadió, hablando sobre el último Mundial conquistado por el equipo español.



¿Se ve junto a su hermano Pau en los Juegos Olímpicos de Tokio, trasladados a 2021 por la pandemia? Marc no dio una respuesta clara, aunque dijo que "siempre competir con la selección es un objetivo" porque es "una sensación única, una oportunidad muy especial".



El interior catalán repasó etapas anteriores de su carrera, como su decisión de salir del Barça para jugar en el Akasvayu Girona, el equipo que le "abrió la puerta" y le llevó a jugar en la selección, así como su decisión de probar en la NBA, donde en 2008 fichó por los Memphis Grizzlies.



"Yo veía muy lejos la NBA, pero cuando ya no hay equipo en Girona, Pau no estaba en Memphis, mis padres seguían en Memphis, era el momento de probarlo. Yo tenía ganas de competir contra grandes pívots como Shaquille (O'Neal), Yao Ming, (Tim) Duncan... Ya conocía la ciudad, el equipo, la franquicia y mis padres estaban ahí...", rememoró.



Tras aquella decisión llegó su consolidación en el baloncesto estadounidense y un momento memorable, el salto inicial del Partido de las Estrellas de 2015 que protagonizaron los dos hermanos Gasol.



"Yo como jugador siempre entro muy concentrado a la pista, con objetivos muy claros... En un 'AllStar' no funciona así, aparte tenía dolor de espalda, y era el primer partido que venía mi hija a verme... Entré relajado, pude sonreír, encima en el Madison (Square Garden), Este contra Oeste, los dos en el salto inicial. Parecía de película", recordó Marc Gasol sobre aquel icónico momento en el que por primera vez dos hermanos fueron titulares en un Partido de las Estrellas.