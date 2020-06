Mumbrú "convencido" de que el Bilbao Basket va "a dar guerra"

Redacción deportes, 16 jun (EFE).- Alex Mumbrú se mostró este martes "convencido" de que el RETAbeta Bilbao Basket va "a dar guerra" en la fase final de la Liga Endesa que arranca mañana en Valencia, a pesar de que asume que su equipo deberá ir "al límite" físico por las bajas que sufre y lo "corta" de la "rotación" que le queda disponible.



"Nos encantaría poder competir por el título, pero no tenemos una plantilla de 14 ó 15 jugadores para dar descanso en cada partido. Vamos a ir al límite, pero sabemos que son 10 días. Yo soy competitivo, los jugadores también son competitivos y estoy convencido de que vamos a dar guerra", dijo el técnico catalán en una rueda de prensa telemática organizada por la ACB.



En ese sentido, admite que el primer partido que le espera al Bilbao Basket, el derbi vasco de este miércoles ante el Kirolbet Baskonia (21.30 horas), "será diferente" al de la primera vuelta liguera en Miribilla cuando 'los hombres de negro' lograron el primero de sus cuatro triunfos ante los equipos de Euroliga del campeonato.



"Será un partido totalmente diferente porque Baskonia recupera a varios efectivos, sobre todo en el puesto de base y también ha cambiado el entrenador, está Dusko (Ivanovic) y no Peras (Velimir Perasovic. Ahora tienen una manera diferente de defender y atacar y seguramente serán más agresivos", apuntó.



Del conjunto alavés, recordó que recupera a los bases Jayson Granger y Lucas Vidoza para fortalecer una plantilla ya de por sí "larga y física".



"Nosotros no jugamos en Miribilla y nos costará. Tenemos que ver cómo entramos al partido", avanzó, confirmando la baja de Jaylon Brown y "al 90 por ciento" la de Arnoldas Kulboka, ambos renovados recientemente.



Esas ausencias, que se suman a la de Tyler Haws, que se marchó a Estados Unidos al inicio del confinamiento, dejan al Bilbao Basket muy debilitado, sobre todo "al 3", donde solo es específico Sergio Rodríguez.



"Kulboka podría ser que en algún partido estuviera, pero ahora está fuera del grupo y no queremos forzarle. Nos cambia la rotación porque podría ir al 3, pero entre todos intentaríamos solucionarlo" dijo un Mumbrú que alertó también de que hay que ir viendo cómo Rafa Martínez, jugador clave junto al belga Quentin Serron para mantener el nivel en los puestos exteriores, va "aguantando los partidos".



"Seguramente no vamos a llegar al mejor momento físico y tenemos que tener cuidado con las rotaciones para no hacer sobreesfuerzos. Los jugadores tiene la cabeza igual que hace dos meses, pero el físico no y veremos partidos típicos de pretemporada porque no hemos hecho ninguno", aventuró, ya sobre la competición en general.



Un torneo exprés en el que considera que "los porcentajes de tiro no serán los mismos que en los últimos partidos antes del parón" y en el que "el rebote será muy importante". "Durante todo el año es importante el rebote, pero ahora será fundamental para salir al contraataque porque los porcentajes van a bajar", opinó.