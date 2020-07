Ribas: "Volver a la Penya es un momento especial que esperaba hace mucho"

Badalona (Barcelona), 7 jul (EFE).- El nuevo jugador del Joventut Pau Ribas reconoció este martes que su vuelta a la Penya es "un momento especial que esperaba hace mucho tiempo" tras salir del club en 2009 para emprender una exitosa carrera en el Baskonia, el Valencia Basket y el Barça.



El nuevo jugador verdinegro, que fue presentado en el Palau Olímpic de Badalona, estuvo acompañado por toda su familia, incluida su hija Duna, nacida hace unos días y ya socia del Joventut, vistiendo una camiseta verdinegra.



Ribas, a quien Joel Parra le ha cedido su camiseta con el número 4 para esta segunda etapa en Badalona, explicó que fichar por la Penya, de la que es su socio número 910, no es "ningún esfuerzo" en lo económico sino que su fichaje por tres temporadas está motivado por "el querer volver a estar en Badalona".



El exazulgrana explicó que la decisión de dejar el Barça, pese al año de contrato que aún tenía, y fichar por el Joventut la tomó durante el confinamiento por la COVID-19, durante el cual tuvo tiempo para "pensar y darle vueltas" a su situación en el Barça.



"La temporada pasada no fue muy buena personalmente y tuve momentos complicados. No estaba disfrutando ni me sentía cómodo en el equipo. No podía ayudar a mis compañeros y todo esto me hizo abrir los ojos cuando tuve tiempo de pensar y darle vueltas a mi situación", dijo Ribas.



El jugador reconoció sentirse "impactado" tanto por la despedida que le brindó el Barça como por la repercusión que ha tenido en Badalona su regreso al club. "Es para estar orgulloso y una muestra de que los clubes han visto mi implicación con ellos", destacó.



Para Ribas es "una ventaja" conocer el club y una razón para "tener confianza y saber que es el momento de volver" a Badalona el hecho de que el entrenador sea Carles Duran, el técnico que más ha entrenado al jugador desde los equipos inferiores de la Penya.



Once años después de su salida, el escolta verdinegro dice que ve al equipo en una situación "parecida" a la de aquella época, con muchos jugadores de la cantera y extranjeros que se sienten "como uno más y vienen al club para disfrutar".



Vuelve Ribas a Badalona con una ilusión "diferente pero igual de intensa" a la que tenía cuando empezaba a despuntar como jugador a las órdenes de Aito García Reneses tras evolucionar "en todo" como baloncestista a lo largo de once temporadas.



Sobre las aspiraciones del equipo para la próxima campaña, Ribas destacó que ve a la afición "muy entusiasmada" con la plantilla que se está haciendo y, aunque la ilusión es "buena", dijo que el equipo "debe saber quiénes somos".



"El equipo que empiece en septiembre seguro que habrá mejorado en abril o mayo. Tenemos que intentar hacer disfrutar al aficionado", dijo Ribas.



Para Ribas, el hecho de que la Penya forme una plantilla "reconocible" para el aficionado con jugadores del club tiene que ser "el factor diferencial" de su nuevo equipo del que tiene que extraer "un rendimiento".



Aunque aseguró que viene a "ayudar", el director técnico del club, Jordi Martí, fue más allá y afirmó que Pau Ribas vuelve "a enseñar (a los jóvenes) cómo se ganan Copas del Rey o Eurocups".