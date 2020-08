Pradilla: "Vengo a crecer y ayudar al club a hacerlo para llegar a lo más alto"

Valencia, 25 ago (EFE).- El interior Jaime Pradilla aseguró este martes en su presentación como nuevo jugador del Valencia Basket que llega a la entidad dispuesto ?a trabajar, a ayudar al equipo, al club, a crecer y a "poder llegar a lo más alto?.



Pradilla tiene 19 años y fue una de las revelaciones de la pasada fase final de la Liga Endesa disputada en Valencia con el Casademont Zaragoza, el club en el que se formó y que abandonó tras pagar la cláusula de rescisión.



El ala-pívot evitó definirse a través de otro jugador. ?No me gusta compararme con nadie, cada uno tiene su forma de ser?, señaló. Además dijo que siempre mira hacia adelante: ?No me fijo en lo que ha pasado antes sino en el trabajo que voy a desarrollar yo?.



En un acto celebrado en L?Alqueria del Basket y enmarcado en la renovación del patrocinio de ?B the travel brand?, el presidente del club, Vicente Solá, ha remarcado que Pradilla ?ha ido quemando etapas durante toda su trayectoria, dominando en categorías inferiores siendo casi siempre el más joven sobre la pista?. ?En su camino ha ido dejando a cada paso muestras de su excelente juego de espaldas, de un instinto especial para el rebote y de un cada vez más mejorado tiro exterior?, apuntó.



?La pasada temporada, Pradilla regresó al Casademont Zaragoza para disputar la Fase Final de la Liga Endesa del pasado mes de junio y nos deslumbró con su evolución en menos de una temporada. Sin duda se va a poder beneficiar de esta oportunidad para continuar con su crecimiento y seguir desarrollándose como jugador?, concluyó.