Okoye: "Después de tanto parón fue alucinante volver a jugar en la isla"

Las Palmas de Gran Canaria, 22 sep (EFE).- El alero estadounidense con pasaporte nigeriano del Herbalife Gran Canaria, Stan Okoye, ha dicho este martes que fue "alucinante" volver a jugar una competición ACB después de tanto parón por la covid-19, aunque ha echado mucho de menos poder hacerlo en una cancha con público.



Okoye ha calificado como "importante" comenzar la Liga Endesa con una victoria ante un poderoso como el Retabet Bilbao Basket, tras un ajustado 107-102 en prórroga, "sobre todo porque el partido era en casa". Sin embargo, ha alertado de que al 'Granca' le queda mucho que mejorar en su juego, en especial en su trabajo defensivo.



El norteamericano ha reconocido que el 'plan de juego' del conjunto amarillo es "diferente" al de la pasada campaña, que ha pasado de tener una mayor posesión de balón a jugar con mucho más ritmo y, además, que ahora cada jugador conoce cual es su rol en el equipo.



En esa línea, Okoye ha asegurado que su técnico, Porfi Fisac, no solo le ha dado confianza a él, "sino a todos los jugadores de la plantilla", y que eso ya se pudo ver en partido del pasado sábado.



"No creo que en la temporada pasada la presión me afectara, pero si vi que las expectativas que tenía la entidad conmigo eran diferentes y no reaccioné bien. En esta campaña es más fácil jugar porque la plantilla tiene mucho talento, con jugadores que atesoran mucha experiencia en la Euroliga", ha subrayado.



Sobre las dos técnicas que recibió su compañero Andrew Albicy, el alero reconoció que todos los jugadores porque sus comentarios con público hubieran pasado desapercibidos, pero con las gradas vacías... "Es algo a lo que debemos acostumbrarnos en estos momentos", ha subrayado.



Para Stan Okoye la prioridad en el nuevo 'Granca' es la efectividad desde la defensa, que ha tildado como "la base" para aspirar a seguir sumando triunfos en la élite española, en especial en un feudo tan exigente como el de Burgos, y que además debe verse acompañado con "acierto en el ataque".



"Nos vamos a enfrentar a un equipo con mucho talento como el Burgos, en el que juegan dos grandes amigos como Cook y Xavi -coincidió con ambos en el pasado curso en el Granca-, pero vamos a intentar ganar porque sería muy importante" para los objetivos de la entidad isleña, ha comentado el jugador amarillo.



Para seguir invictos en esta fase regular, Okoye ha recomendado "estar centrados en defensa y disciplinados en ataque" y que, de lograrlo, seguro que podrán ir a por el partido no solo en Burgos, sino en cualquier cancha de la ACB.



Stan Okoye ha reconocido además que esta temporada es "atípica" por la competición convive con la pandemia y una segunda ola de contagios, que provocan aplazamientos y aleja al público de las gradas.



"Hay que seguir todos los protocolos de seguridad", ha recomendado el norteamericano, para asegurar acto seguido que la plantilla del Herbalife "es amplia y de calidad", en las que todos aportan, y que si algún jugador se contagiara siempre habrá otro compañero estará "igual de efectivo".