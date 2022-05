Quintana: "En Zaragoza estaremos como Gary Cooper, solos ante el peligro"

Andorra La Vella, 9 may (EFE).- Óscar Quintana, entrenador del MoraBanc Andorra, tiene claro cómo afrontar una nueva final para la permanencia este martes (20.30 horas) contra el Casademont Zaragoza. "Allí estaremos como Gary Cooper, solos ante el peligro".

El experimentado entrenador de Torrelavega necesita ganar a los aragoneses, pero los de Dragan Sakota se encuentran en la misma situación. La permanencia está en juego. Los del Principado, sin 'Tyson' Pérez y con la duda de Moussa Diagne y la recuperación de Conor Morgan, visitan un rival que viene herido después del varapalo en Vitoria contra el Bitci Baskonia.

El MoraBanc está a una victoria del Casademont Zaragoza y está más que obligado a recuperar el 'average' ya que en el partido de la primera vuelta, los de Zaragoza se impusieron por 83 a 92 (+9).

"Cada partido que queda es una final y nos enfrentamos a un rival muy peligroso que viene de no hacer un buen partido contra Baskonia. Juegan en casa y con su público. Nosotros tenemos que evitar errores y ser listos. Prefiero errores por exceso de energía que no por falta de ella", aseguró Óscar Quintana.

El MoraBanc llega al partido después de vencer al Urbas Fuenlabrada, pero no pudo recuperar el 'average' que lo tiene en contra con la gran mayoría de implicados en la permanencia menos con el Monbus Obradoiro.

"Tendremos que mejorar y no cometer tantos errores no forzados y también no fallar en situaciones de tres contra uno o dos contra uno. Por cada dos puntos que no metemos son cuatro para el rival". Quintana elogió a uno de los últimos fichajes del Casademont Zaragoza, Frankie Ferrari.

"Les ayudo mucho a cambiar y a mejorar como equipo, pero también tienen a Kilpatrick que ha mejorado muchísimo, a Jordan Bone que asume liderazgo en la posición de 2 y también a Omar Cook que aporta mucha experiencia. Hlinason también ha dado un paso al frente, Radoncic se ha asentado en el 4 y Thompson juega bien en las dos posiciones interiores". Para Quintana, el Casademont Zaragoza es un equipo "que tiene asentado los roles y tiene facilidad para finalizar las jugadas. Además de tener jugadores de mucha calidad".

Los andorranos afrontan el partido lejos del Polideportivo de Andorra y sin la ayuda de su afición. "Sabemos que no tendremos ese empuje de la afición. Tendremos que tener ese equilibrio mental y ser sólidos", sentenció Quintana.

Nacho Llovet, ala pívot catalán del MoraBanc que hoy cumplía 31 años, es consciente de la dificultad del partido de mañana. "Esperamos un partido durísimo y más contra un rival directo. Confiamos en nosotros y tendremos que estar muy fuertes mentalmente".

Llovet tiene claro en qué tiene que mejorar el equipo. "No podemos fallar en la intensidad y la defensa y el rebote. Defender duro, rebotear fuerte y el resto viene sólo". Además elogió al Casademont Zaragoza. "Tienen equilibrio en el juego interior y en el exterior con jugadores fuera como Ferrari, Omar Cook, San Miguel o Waczynski. Dentro tienen a Hlinason. Un equipo muy completo. Eso sí, nuestra arma secreta somos nosotros mismos. No nos podremos volver locos y un partido a matar".