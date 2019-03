Chris Bosh, una leyenda más en el cielo de Miami

Los Miami Heat homenajearon en la madrugada de ayer a la leyenda del Big Three de Miami (junto a D-Wade y LeBron James) que consiguió dos anillos y cuatro finales entre 2011 y 2014. Así, el eterno número 1 de Chris Bosh subió esta pasada noche al techo del American Airlines Arena, y por ende, al cielo de Miami. Chris Bosh se convierte por tanto en el cuarto jugador de la historia de los Heat en ver su camiseta retirada, tras Hardaway, Alonzo Mourning y Shaquille O´Neal.



Chris Bosh disputó durante su estancia en los Heat 384 partidos, promediando 18 puntos y 7.3 rebotes por encuentro. Fue 6 veces All Star y es el quinto máximo anotador de la historia de la franquicia de Florida. En play offs, el ala-pívot norteamericano disputó 78 duelos, con un promedio de 15 puntos y 7.3 rebotes que le llevaron a sus dos campeonatos: 2012 y 2013.





The Miami HEAT No. 1 ?? Retired! pic.twitter.com/ZaWOsx0ptO

Unos coágulos en los pulmones fueron los causantes de la tempranera retirada de Chris Bosh de la NBA y del baloncesto, que se oficalizó este mismo año. Un jugador adelantado a su época, que combinaba a la perfección la escuela de losque dominan el rebote en la pintura y lade los interiores a vivir cada vez más tiempo lejos del aro. En definitiva, un jugador diferente y que desde hoy se une a la historia de las leyendas de la mejor liga del mundo.

We honor and celebrate your Miami HEAT career, @chrisbosh!



The No. 1 will hang forever. #ThankYouChr1s pic.twitter.com/nmXrK5APa0