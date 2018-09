Valverde: "Estoy muy bien y ha sido una putada no conocer la subida"

Les Praeres de Nava (Asturias), 8 sep (EFE).- El corredor español Alejandro Valverde (Movistar), tercero en la etapa de este sábado con final en Les Praeres y segundo en la general, se congratuló de lo "bien" que se encuentra y que le permite estar entre los mejores pero lamentó no conocer una subida final que "esperaba más dura" en la parte final.

"Ha sido una putada no conocer bien la subida. Pensaba que era más dura en la parte final. He aguantado y aguantado pero al final era ya muy difícil. Me quedo con la sensación de que podía haber ganado. Iba muy bien y se me ha escapado. Muchas veces uno duda de uno mismo, de si podrá estar al nivel que hace falta para ganar", lamentó el murciano.

"He aguantado y aguantado pensando que esas últimas rampas serían más exigentes, pero cuando he querido cambiar el ritmo ya era muy difícil llegar hasta él, y cuando ha venido López por detrás, me daba igual segundo que tercero", añadió.

"Está claro que me estoy encontrando muy bien", añadió, dijo un Valverde que, de todos modos, no quiere "quitarle mérito a Simon (Yates), justo ganador hoy" y nuevo líder.

A Valverde, por lo demás, "la subida" le "ha encantado", aunque le pareció "menos dura que La Camperona". "Pero seguramente haya sido porque me ha ido bien", admitió.

Respecto a su compañero Nairo Quintana, quinto en la etapa y tercero en la general, dijo que "ha hecho lo que ha podido". "En la parte inicial me he ido por delante, tirando y marcando ritmo por si venía Nairo, pero este tipo de subidas no le van tan bien y ha hecho todo lo que ha podido", explicó.

"Parecía vigilancia pero no era vigilancia", comentó al respecto de la actitud del colombiano cuando se marchó por delante en la última ascensión con su compatriota Miguel Ángel López.

Valverde quiso dejar claro que entre él y Quintana "no hay ningún problema" por verse muy igualados en la carretera y en las clasificaciones. "Estamos muy igualados todos los rivales y mañana, siendo una etapa tan dura, con una subida tan diferente a estas como Los Lagos, y siendo el tercer día consecutivo de montaña, puede pasar de todo", avanzó de cara a los Lagos de Covadonga.

Sobre lo que pretenderá hacer mañana el Movistar en la emblemática subida asturiana, no quiso adelantar nada y tiró de sentido del humor. "¿Dar un golpe a la carrera? No sé si el golpe en mi caso será para adelante o para atrás", zanjó, riendo.