David López se despide del ciclismo profesional "satisfecho" con su carrera

Bilbao, 22 nov (EFE).- El ciclista vizcaíno David López (Barakaldo; 13-05-1981) de despide del pelotón profesional "satisfecho" de su trayectoria de 16 años iniciada en 2003 en el Baqué-Labarca 2 y finalizada este 2018 en el Sky, es sin duda el equipo más poderoso del mundo en los últimos años.

López asume que su carrera ha llegado a su fin y que, "salvo sorpresa", no estará en el pelotón internacional en 2019, ya que el Sky "ha apostado por un cambio de filosofía y ha rejuvenecido la plantilla".

A pesar de ello, está "muy agradecido" al equipo inglés, para el que ha corrido en los seis últimos años y con el que consiguió, entre otros éxitos, el Tour de Francia de 2013 en el que ayudó a ganar a Chris Froome.

También estuvo al lado del keniano-británico en la Vuelta a España que ganó, la de 2017, y, asimismo, junto a Alejandro Valverde en la Vuelta en la que se impuso el actual campeón del mundo, la de 2009 defendiendo el maillot del entonces Caisse d'Epargne (ahora Movistar Team).

"Les estoy muy agradecido. De hecho, pedí quedarme con la Pinarello de mi última Vuelta a España y me la han regalado", valoró el último detalle de un Sky en el que no sigue porque "el posible aumento de las plantillas" que se barrunta en todos los equipos profesionales "se espera para 2020 y no para ahora".

"Las circunstancias se han juntado y al final hay menos huecos", lamento el vizcaíno, en todo caso "muy satisfecho" de una carrera más de gregario como protagonista, habiendo disputado 16 grandes vueltas y con apenas tres victorias en el palmarés, una etapa en la Vuelta, otra en la Vuelta a Alemania y otra en el Eneco Tour.

"Nunca pensé si iba ser tanto tiempo profesional o no. La verdad es que estoy muy satisfecho con mi trayectoria. No tengo nada que objetar ni tampoco miro para atrás para ver si podía haber hecho mejor esto o lo otro", resumió quedándose con los "muy buenos recuerdos" almacenados y "mentalizado" de que "empieza una nueva etapa" en su vida.

En ese sentido, se jacta de no haber cambiado y de ser "la misma persona" que cuando empezaba. "Soy la misma persona. He sido de cambiar poco, pero creo que he acertado plenamente en los cambios de equipo. Sobre todo, he encontrado mi sitio. Mi papel ha sido el de trabajar para otros líderes", valoró.

También se felicitó por "la suerte de haber tenido oportunidades y disfrutar de algunas victorias, pocas, pero de calidad, sobre todo la de la Vuelta a España. Las tres fueron muy bonitas y me hicieron bastante ilusión", añadió.

Como legado, le gustaría que le "recuerden como un gregario". "Me gusta ese reconocimiento. Me he despedido en el Tour de Guangxi, en lo más alto del WorldTour, y haciendo lo que he hecho siempre, trabajar para un compañero que además en este caso ha ganado. Así que ha sido una despedida de la que realmente he disfrutado" se congratuló.