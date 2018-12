Óscar Freire: "Mi intención es ser seleccionador, este año o en el futuro"

Villaviciosa de Odón (Madrid), 7 dic (EFE).- El exciclista español Óscar Freire, tres veces campeón del mundo en ruta (1999, 2001 y 2004) aseguró a EFE en una entrevista que su intención es ser seleccionador español de ciclismo "este año o en el futuro", aunque la decisión depende de la Federación Española de Ciclismo (RFEC).



"Mi intención es ser seleccionador, si no es este año, en el futuro. Es algo que me gustaría hacer, que creo que puedo hacer bien, porque en toda mi vida ciclista el Mundial ha sido la prueba que me ha marcado", manifestó este viernes a EFE el exciclista de Torrelavega (Santander).



Freire es consciente de, tras la salida de Javier Mínguez del puesto de seleccionador, ha sido ofrecido al hasta ahora seleccionador sub-23, Pascual Momparler, pero el triple campeón mundial cree que si no es ahora, "en el futuro" podrá optar a dirigir a los ciclistas españoles en busca de un jersey arcoiris como el que llevará la próxima temporada Alejandro Valverde.



"La decisión la debe tomar la Federación, se lo han comentado al que estaba de segundo de Mínguez (Momparler) y él debe decidir. No sé si aceptará, pero imagino que sí", admitió.



Óscar Freire (Torrelavega, 1976) conversó con EFE en un descanso del curso de directores deportivos de ciclismo que organiza la Universidad Europea junto con la Federación en el campus de Villaviciosa de Odón, al sur de Madrid.



Relajado, sonriente, incluso fino porque ha cogido la bici en la última temporada, explica que tiene multitud de proyectos en mente que van desde la bicicleta de montaña a los rallyes.



Entre sus ilusiones está seleccionar y aconsejar a los corredores españoles que en los próximos años vayan a la aventura del Mundial, la que marcó su vida desde el 'sprint' que le hizo campeón por primera vez en Verona (Italia), en 1999, cuando sorprendió a todos.



"Después de hacer toda la vida ciclismo y haber sido ciclista sabes que puedes aportar algo desde otra parte. Muchos corredores que llegan a profesional son muy buenos, pero por un error pueden perder un Mundial. Eso no puede pasar", señaló Freire, que asegura que puede aportar "sabiduría" como seleccionador.



"Muchas veces, cuando he ido a ver alguna prueba, desde fuera ves cuando un corredor corre mal, y es triste que por no tener alguien que les dé un consejo no puedan ser algo más. Yo aprendí mucho de pequeños consejos", añadió alguien que, cuando era profesional reconoce que pasaba "todo el año dando vueltas" al recorrido elegido para decidir el portador del jersey 'arcoiris'.



Seleccionador nacional, que no director deportivo, una tarea que el exciclista cántabro tiene claro que no le motiva.



"Eso no me llama la atención, porque ya te implica de otra manera, deja de ser un 'hobby', que para mí ser seleccionador lo sería. Ser director deportivo es un trabajo, pasas todo el año fuera de casa y es diferente. Para mí tiene mucho aliciente ser seleccionador, no director deportivo", aseguró.



Aunque tome la posición de seleccionador como una afición, Óscar Freire aseguró que debe ser un puesto "bien remunerado" porque tiene "una responsabilidad bastante grande", al ser preguntado por la salida de Javier Mínguez, quien fue cesado por la Federación después de decir públicamente que había trabajado sin remuneración dos años.



"No es nada bueno que después de haber ganado un Mundial pase esto. Cada uno dice una cosa y es la valoración de cada uno. Para mí, no tenía que existir este tipo de problemas, tenía que estar bastante claro desde el principio", opinó Freire.



Como observador del ciclismo español, el excorredor cántabro ve que los jóvenes corredores tienen "el listón muy alto" con los grandes corredores de los últimos años, como Alejandro Valverde (Movistar), vigente campeón mundial, para quien no escatimó elogios.



"Para mí, es el corredor más completo que ha habido en España porque ha ganado todo tipo de carreras, que nadie lo ha hecho con tanta regularidad y durante tantos años", valoró Freire, que admitió que en España "se valora de otra manera" al murciano por no haber ganado un Tour de Francia.



"En España seguimos valorando más a corredores con un Tour que a Valverde, que ha ganado muchas carreras, compitiendo del primer al último día de la temporada y con lesiones. Con la edad que tiene, ha hecho una gran temporada, no solo con el Mundial, y se ha recuperado de una caída que para el 80 por ciento de los corredores es la retirada del ciclismo", aseguró.



De los nuevos valores, Freire dijo que Mikel Landa (Movistar) está "demostrando que puede estar ahí, pero le falta ganar" y que Enric Mas (Quick Step) lo tendrá "muy difícil" la próxima temporada, porque el exigirán "lo mismo que este año" tras ser segundo en la Vuelta a España.



¿Cómo podría salir un nuevo Freire en el ciclismo español? El 'sprinter' de Torrelavega, especialista en victorias en llegadas masivas, reconoció que es "complicado" porque la mentalidad del ciclismo español, incluso en categorías juveniles, no es de llegar el grupo, como sí ocurre en Bélgica u Holanda.



"Yo me hago 'sprinter' en profesionales. Era muy rápido pero no lo probé antes. Yo gané el Memorial Valenciaga, una prueba de montaña en la que llegué con (Francisco) Mancebo, (Igor) Astarloa, (Pedro) Horrillo y no sé si (Carlos) Sastre... Estaba corriendo en aficionados con escaladores y ganándoles, por eso que salga un esprinter en España es complicado. No tienes preparación técnica y la mentalidad es otra desde que eres crío", relató.



El excorredor de Vitalicio, Quick Step, Rabobank y Katusha se declaró en contra del uso de la radio, que a su juicio provoca que los corredores corran "más estresados" y "el espectáculo sea muchísimo peor"; y tampoco apoya los polémicos potenciómetros, que miden la potencia que producen los ciclistas al pedalear y son utilizados por muchos corredores para regularse.



"Los potenciómetros creo que para carreras se deberían prohibir, porque restan mucho a nivel técnico, estratégico, y dan más prioridad al físico. Si uno físicamente está bien y sabe los vatios que tiene que mover, llega la última subida y sólo mira los vatios, y esto es un error de cara al espectáculo", dijo.



Freire no se aburre, ni mucho menos. El próximo año se plantea hacer alguna prueba de bicicleta de montaña como la 'Cape Epic' australiana, tiene un proyecto de lanzar unas gafas de sol con su nombre y su marca, y está cerca de cerrar un proyecto para correr varias pruebas de 'rallyes' del circuito nacional.



"Ahora al terminar de correr, la gente me pregunta que si me aburro y yo les digo que por qué, si tengo la suerte de poder hacer lo que quiero. Este año tengo la ilusión de correr en rallyes, hacer mountain bike o ser seleccionador y alguna de esas la voy a hacer seguro", finalizó un sonriente Óscar Freire.



Miguel Ángel Moreno