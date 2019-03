Peris: ´Hablamos de futuro con ASO para ver cómo tiramos adelante el proyecto´

A pocos días para el inicio de la Volta a Catalunya, su director, Rubén Peris, ultima los detalles de una prueba que, dos años después de cerrar un acuerdo de colaboración con Amaury Sport Organisation (ASO), vive un momento dulce que su máximo responsable confía en prolongar.



En una entrevista con EFE, Peris destaca que las principales espadas del pelotón tengan marcado en su calendario la tercera carrera por etapas más longeva tras el Tour de Francia y el Giro de Italia, que en 2020 celebrará su centenario. Para conmemorar esta efemérides, la organización está valorando distintas opciones para diseñar un recorrido especial.



VALORACIÓN TRAS DOS AÑOS TRABAJANDO JUNTO A ASO



"Del matrimonio con ASO, que es un matrimonio a tres porque aquí también juega un papel muy importante la Generalitat de Catalunya, estamos muy satisfechos. El tema con ASO no es tanto de que existan unos ingresos económicos, que no los hay, sino la tranquilidad que te dan con la producción y la comercialización de la señal televisiva porque la gestionan ellos".



"Mentiría si no dijera que ya hemos hablado del futuro para ver cómo tiramos adelante este proyecto. No sería normal que en el ecuador del convenio con ASO, no pensásemos sobre qué hacer dentro de dos años. Hemos hablado, aunque sin profundizar. No hemos llegado a valorar qué haremos, pero sí que hemos hablado. Las sensaciones son buenas por las tres partes".



EL RECORRIDO DE LA 99ª EDICIÓN



"Estamos haciendo una prueba de máximo nivel y el escenario en el que estás tiene que estar al mismo nivel, que reúna unos mínimos. La espina de una buena contrarreloj sí que la tengo".



"Buscar un puerto en el que quepa toda la infraestructura del pelotón es difícil y si, además, quieres que colaboren, lo es todavía más. Pero tampoco hay grandes opciones: hay Portainé, La Molina, Boí Taüll, el Caro...pero hay que encontrar alguien que quiera colaborar".



"La decisión de Igualada de no acoger una etapa de la Volta es un tema que me ha dolido. Cada uno hace lo que quiere con su dinero, pero me ha dolido porque se dirigieron primero a nosotros. El ayuntamiento quería ser Ciudad Europea del Deporte y quería ser etapa de la Volta. Cuando empezamos a preparar el recorrido sobre papel, me dijeron que no y después me he encontrado que acogerán una etapa de la Vuelta España. No critico el hecho de que organicen una etapa de la Vuelta, lo que me ha dolido es que nos digan a nosotros de hacer una etapa de la Volta y que al final sea que no. Hay localidades que hacen Volta y Vuelta España sin problemas".



CUENTA ATRÁS PARA EL CENTENARIO



"Hemos hecho comentarios, pero no hemos ligado nada todavía. Tenemos un 'hándicap' importante: hay elecciones municipales. Hay alcaldes que dicen: si continuo quiero que sigáis, y candidatos en la oposición que también quieren. Veremos".



"Invito a alguien que mire la lista de inscritos y que analicen la participación de la Volta comparada con otras carreras. Lo único que podemos hacer para el centenario es preparar un recorrido suficientemente atractivo y, en cuanto a recorrido, nos gustaría hacer alguna cosa especial, pero son siete días".



LOS VOLUNTARIOS, UNO DE LOS SECRETOS DE LA VOLTA



"La Volta no podría permitirse pagar a 110 personas durante una semana, si bien es cierto que estamos profesionalizando algunas áreas dentro de las capacidades presupuestarias. A mí siempre me gusta decir que la Volta no debe ni un euro a nadie, por lo que podemos ir con la cara muy alta. Vamos profesionalizando algunas áreas, pero si realmente se tuviera que pagar todo, no se podría".



"Están entrando jóvenes para ser voluntarios, pero no es fácil pedirse una semana de vacaciones en pleno mes de marzo. La gente joven ya tiene suficientes problemas, pero estamos renovando las personas que colaboran con la Volta".