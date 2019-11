El Tour y los Juegos de Tokio, objetivos de Castroviejo para 2020

Madrid, 30 nov (EFE).- El español Jonathan Castroviejo, ciclista del equipo británico Ineos, se fija como objetivos para la temporada 2020 el Tour de Francia y los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que espera sacarse "la espina clavada" de su cuarto puesto en la contrarreloj de Río 2016.



"Quiero hacer una primera parte de la temporada a un buen nivel, como otros años. Hacer un calendario más típico, más a tiro fijo, con por ejemplo Algarve, Tirreno, País Vasco... Y descansar cara al Tour y los Juegos Olímpicos. Son dos objetivos que hay que marcar bien. Los días entre los dos son los que son, siete hasta la prueba en línea, aunque para la crono son diez días", señaló en un comunicado.



"Yo creo que es suficiente", añadió, "aunque va a ser complicado. Sí creo que es posible porque Donostia otros años es el sábado después del Tour y en Tokio es un día más. Y lógicamente cuando uno acaba el Tour y tiene la Olimpiada, aunque cueste, no te puedes relajar; es acabar en los Campos Elíseos y coger el avión a Tokio".



Reconoce "la espina clavada" de Río 2016: "La verdad es que sí. Tampoco le he querido dar muchas vueltas, pero da rabia perder por cuatro segundos una medalla olímpica... Por qué no el año que viene. Japón es mi país favorito para viajar, me encanta su cultura, y eso me da más motivación. Vamos a ver si es posible".



Castroviejo cumplió con sus principales objetivos en 2019. Fue un gregario indispensable de Egan Bernal en la victoria del colombiano en el Tour de Francia y la carrera francesa volverá a estar marcado en rojo en su calendario, además de la contrarreloj de los Juegos Olímpicos.



Al hacer balance de 2019, asegura que tiene "un buen recuerdo de la temporada", marcada por su caída en País Vasco. "Empecé en Colombia, una carrera bonita con su afición, pero después el cuerpo me dio un bajón. Quizá por la altura de allí y una carrera como Tirreno, una carrera que me gusta, no la pude hacer como yo quise y luego vino la caída de País Vasco que me marcó el año. Fue un mes de recuperación y acelerar mucho para intentar llegar al Tour. En Suiza y Campeonatos estuve bien, pero después del Tour, seguramente por la recuperación in extremis y toda la competición, el cuerpo me dijo basta".



"El objetivo era ganar el Tour", indicó, "y se ganó y con Egan (Bernal), el primero colombiano en conseguirlo y cómo lo ganó, demostrado ser el más fuerte; salió perfecto. Con la no continuidad del patrocinio del Sky no era fácil volver a ganar el Tour y el equipo lo consiguió. No fue fácil. Sobre todo, nos encontramos con un Alaphilippe que al principio no se le veía como un rival. Pero nos presentamos en la última semana del Tour con él de líder y daba miedo tal y como estaba y lo que demostró en Tourmalet".



"Yo sabía que en las dos últimas etapas, a esa altura, nadie iba a poder aguantar a Egan. A 2.800 metros es otra historia y lo pudo hacer al final, sacar la ventaja suficiente para ganar el Tour", subrayó.



Castroviejo renovó su contrato con el Team Ineos. "El acuerdo se cerró después de la caída de País Vasco y es un detalle por parte del equipo. Eso quiere decir que confían en ti y que has hecho las cosas bien", dijo.



El próximo año tendrá un líder más, el ecuatoriano Richard Carapaz, ganador del Giro 2019. "A Carapaz le conozco de sobra. Para mí no va a ser nada nuevo. Es un gran corredor. Ya somos nueve-diez hispanohablantes. Esto avanza. Chris (Froome) seguro que consigue volver pero el suyo es un proceso de tiempo porque su caída fue muy grave. Egan, Carapaz, (Geraint) Thomas que también hizo un Tour espectacular, segundo,... Calidad hay de sobra en el equipo".