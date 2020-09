Errores de planificación y la presión del líder condenaron a Bernal

Villard de Lans (Francia), 15 sep (EFE).- No haber asumido la presión del líder, errores en la preparación del Tour y un Ineos en reestructuración son algunas de las causas que han condenado las aspiraciones de Egan Bernal, defensor del título y eliminado de la lucha por el maillot amarillo tras su hundimiento del pasado domingo en el Grand Colombier.



Son las razones que apunta Luis Fernando Saldarriaga (Medellín, Antioquia, 47 años), excorredor, especialista en alto rendimiento y "cazatalentos" del ciclismo colombiano, formador de corredores como Nairo Quintana, Esteban Chaves, Sergio Higuita, Járlinson Pantano y Darwin Atapuma.



Saldarriaga, que atendió a EFE desde Colombia, expuso varios motivos por los que cree que Egan Bernal tuvo el desfallecimiento que le impide cumplir con las expectativas que le daban como favorito número 1 del Tour de Francia.



"Creo que se han equivocado en la planificación del Tour. Es cierto que salimos tarde del confinamiento de la pandemia, pero no es óbice para considerar que se trata de un tema que no le ha perjudicado, ya que tuvo semanas de preparación".



El problema del vencedor del Tour 2019, de 23 años, es extensible a todo el equipo Ineos, según Saldarriaga, "ya que hemos visto que no funciona desde el punto de vista físico, de carencia de fuerza, de resistencia. Habría que analizar la preparación de los corredores"



El experto en alto rendimiento ya observó desde el Dauphiné, que se disputó dos semanas antes del comienzo del Tour, que algo estaba fallando en la preparación de Bernal.



"Las cosas no iban bien porque cada vez resistía menos. En el Tour de L'Ain y en el Dauphiné le pusieron en apuros. No tenia "punch" porque no iba a gusto, y cuando pasa eso es porque la preparación está pasada".



La fatiga ha sido el aspecto clave que justifica el bajo rendimiento de Bernal en este Tour.



"Eso pasa porque hay una fatiga a nivel del sistema nervioso central que impide que lleguen los impulsos suficientes a la parte muscular, algo recurrente en los ciclistas. Es una fatiga aguda que se manifiesta por la última semana y una fatiga crónica que viene de antes, de muchas semanas antes, que en el caso del ciclismo y en la potencia se estabiliza en 42 días. O sea, que él llega cansado desde que terminó el Tour de L'Ain o por esas fechas".



Otro aspecto que destaca el experto antioqueño es el déficit de preparación en altitud, muy considerable respecto al de 2019.



"Este año Bernal llegó a Europa 55 días antes del Tour, por 11 días del año pasado. Eso significa su poca estadía en altura, lo que le ha afectado bastante para sus niveles de hematocrito y hemoglobina, que son los que le dan la capacidad de oxigenación y resistencia".



Por otra parte, el Ineos, ex Sky, se está viendo envuelto en un proceso de renovación, con ausencia de vacas sagradas como Chris Froome y Geraint Thomas y la inclusión de ciclista jóvenes de mucha proyección.



"El Ineos entró en una reestructuración que es normal en los equipos. Los veteranos van saliendo y los jóvenes que entran tienen que ir aplicando el modelo de trabajo y aprender cómo hacer un Tour. Ahí están los casos de Sivakov o Van Baarle. Calar la idea del equipo es difícil. Antes tenían a Geraint Thomas, había una jerarquía establecida. Que se note la reforma es normal".



Por último, Luis Fernando Saldarriaga indica un factor importante de índole psicológico: la presión de asumir un liderazgo.



"La parte psicológica también ha tenido mucha su influencia. Parte del problema ha tenido que ver con eso. Es el líder del equipo y no ha sabido configurar esa responsabilidad. La presión le pudo más de lo normal".



Carlos de Torres