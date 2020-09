Lourdes Oyarbide, a por un Top 25; Sara Martín quiere probarse con la elite

Redacción de deportes, 23 sep (EFE).- La alavesa Lourdes Oyarbide, ya con experiencia mundialista, acometerá la crono de este jueves de los Mundiales de Imola con la intención de lograr un puesto entre las 25 primeras, mientras que su compañera de la selección española, la arandina Sara Martín, quiere aprovechar esta oportunidad para testarse con la elite de la especialidad.



"Me gustaría mejorar los resultados de años anteriores", apunta en declaraciones distribuidas por la Federación Española de Ciclismo una Oyarbide que el año pasado en Yorkshire (Reino Unido) acabó la 41ª y asume que su clasificación "dependerá un poco de la participación".



"Igual me marco un top 25. Quién sabe, este año tan extraño para todos igual es el año", se ilusiona.



Martín tiene claro que, como no tiene "ninguna referencia", lo que hará será salir "simplemente a disfrutar, a dar el máximo, a sufrir como nunca y a intentar estar lo mejor posible y compararme con las ciclistas elite".



"Es una oportunidad que tengo que aprovechar", reflexiona la nueva corredora de Movistar para las dos próximas temporadas, que llega "en buen estado de forma" y "con ambición" a la prueba mundialista "por los resultados conseguidos en los nacionales", en los que fue plata en la crono individual.



Sobre el recorrido, "prácticamente llano" y propicio "para grandes especialistas" porque apenas se acumulan 200 metros de desnivel positivo en sus 31,7 kilómetros, la burgalesa considera que "mal del todo no" le va porque se le "da bien rodar" y, además, el circuito "también tiene algún punto 'repechero'".



La todavía corredora del Sopela debuta en los Mundiales en categoría elite, pero ya participó en 2017 en Bergen 2017, donde fue 24ª en la prueba júnior.



A Oyarbide, por su parte, le "gustan todo tipo de cronos", aunque "si tienen alguna complicación técnica" le "gustan más". Y cree que "en una crono así de larga", como la de mañana, "lo más importante es gestionar bien las distancias y las fuerzas".



La de Egino reconoce que en la "segunda parte de la temporada" le "ha costado un poquito encontrarse "realmente bien". "Las pruebas que he hecho hasta ahora como el Campeonato de España -donde fue cuarta, a cuatro segundos del bronce-, no las quiero tener de referencia porque poco a poco me voy encontrando mejor", dijo Oyarbide, que cuenta como mejor resultado mundialista contra el crono el décimo puesto júnior en Valkenburg 2012.



La seleccionadora nacional, Gema Pascual, está animada para la primera prueba mundialista porque cree que sus corredoras "pueden hacer una buena crono". "Sabemos el nivel que tenemos respecto a las contrincantes, pero iremos paso a paso mejorando. Es una buena oportunidad para medirnos a nosotras mismas", valoró Pascual.