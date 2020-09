Samitier: Quiero estar cerca de pelear por una etapa en el Giro

Zaragoza, 29 sep (EFE).- El aragonés Sergio Samitier (Movistar) debutará este sábado, 3 de octubre, en el Giro de Italia una carrera en la que considera que tiene una buena oportunidad para dejarse ver y en la que su gran objetivo es "estar cerca de pelear por una victoria de etapa".



"Mi objetivo personal en el Giro es estar cerca de una victoria de etapa. Lo he preparado todo a conciencia y ojalá salga reflejado en los resultados", explica a EFE Samitier (Barbastro, 1995) antes de viajar este martes a la isla de Sicilia, desde donde partirá la 103 edición de la carrera rosa en la localidad de Monreale.



El barbastrense ya conoce lo que es una gran carrera por etapas tras su debut la pasada temporada en la Vuelta a España con el Euskadi-Murias, con el que ya buscó dejarse ver incrustándose en algunas escapadas y finalizando tercero en la clasificación de la montaña.



Tras el confinamiento por la pandemia del coronavirus, Samitier sufrió el pasado mes de julio una fuerte caída en un entrenamiento previo al retorno a la competición y que se le complicó con una reacción alérgica, lo que le impidió volver a competir hasta el Campeonato de España a finales de agosto.



"Correr el Giro es una oportunidad muy buena y llego muy bien tras la caída que me hizo parar. Ahora, con toda la preparación enfocada al Giro, llego lo mejor posible, no nos vamos a engañar", explica.



Samitier es consciente de que esta temporada la formación telefónica ofrece una "buena oportunidad a la gente joven que normalmente trabaja para sus líderes, ya que les dan "libertad para pelear por etapas", por eso a sus 25 años afirma que "solo pasa una vez en la vida y hay que aprovecharla".



No obstante, es consciente de que en esta temporada tan atípica, no le va a resultar fácil hallar la ocasión en la que poder destacar.



"La gente está llegando muy fuerte a todo, consciente de que cada carrera puede ser la última. Se está yendo muy rápido y todo el mundo lo comenta. Hay contratos que renovar, van a desaparecer equipos y cada carrera se corre como si fuera la última y por eso ha habido tantos petardazos, como por ejemplo en el Tour", reflexiona.



Sobre la carrera rosa sabe que encierra "muchas trampas, los italianos son así" y que para muchos está considerada como "la más dura del mundo".



No obstante, confía en superar todos esos obstáculos con el apoyo de todo el equipo porque va con "gente con mucha experiencia" como Chente García Acosta y Maximilian Sciandri como directores, y que el año pasado dirigieron al equipo en el triunfo del ecuatoriano Richard Carapaz.



"Además contar con el apoyo y los consejos de hombres como Cataldo y Villella, veteranos que tienen mucha trayectoria, se agradece", comenta.



Lo que tiene muy claro es que no será fácil disfrutar de esta carrera porque "hará frío, lloverá, las etapas son largas, pero en lo que se pueda habrá disfrutarlo".



Samitier reconoce que hace diez "hubiera firmado" tener a estas alturas de su trayectoria profesional una Vuelta acabada y estar a punto de ponerse el dorsal para participar en el Giro pero ahora quiere saber "hasta dónde llegamos".



La ilusión y confianza que muestra Samitier la confirma el ser consciente de que ha aprovechado al máximo el tiempo de preparación. "Pocas veces me he preparado tan bien y con talento, me he cuidado y he hecho todo bien. Estoy tranquilo", concluye. EFE



