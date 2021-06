Mas: "Aspiro a mejorar el resultado del año pasado, y eso es el podio"

Brest (Francia), 25 jun (EFE).- Enric Mas (Movistar) afronta su tercera participación en el Tour de Francia "en mejor forma que el año pasado", edición en la que fue quinto. El objetivo natural, por tanto, debe ser alcanzar el podio.



"Me encuentro mejor que el año pasado, he hecho los deberes bien, y eso me permite mirar más allá del quinto puesto del año pasado, y eso es el podio", explicó el ciclista mallorquín en la rueda de prensa celebrada a 24 horas del comienzo del Tour en Brest.



Para ello, Mas acude "en un estado de forma y con unas ganas diferentes, con la idea de correr con mas agresividad y ser más seré ambicioso. Empiezo pensando que puedo estar ahí, disputando".Antes las dos contrarrelojes previstas, el corredor de Artá, de 26 años, señaló que no siente temor alguno.



"No me dan respeto, tengo ganas de que lleguen y dar lo mejor de mi. Hemos trabajado sobre ello, pero la verdad es que este año no he tenido suerte en crono, estoy convencido de que puedo hacer una buena contrarreloj", apuntó.



Respecto al recorrido indicó que, aunque hay menos finales en alto, habrá etapas que tengan la meta después de coronar un puerto, pero precisó que al final "todo depende de la velocidad del grupo, y eso es lo que hay que controlas".