Francisco Herrero bate a Looser en el primer duelo por el maillot rojo

Merzouga (Marruecos), 8 may (EFE).- El ciclista segoviano Francisco Herrero (Cannondale TB), campeón de España de ultramaratón en la modalidad de BTT, tuvo una entrada estelar en el desierto al enfundarse el maillot rojo de líder en la 17a edición de la Titan Desert, después de un apretado duelo al esprint con el defensor del título, el suizo Konny Looser, a quien superó por centímetros en la meta de Merzouga tras completar un recorrido de 119 km.

Herrero (Carbonero El Mayor, Segovia, 32 años), llegó y venció. El campeón de España de ultramaratón y cuarto de Europa en la modalidad debutó a lo grande, nada menos que venciendo a Looser en un emocionante desenlace junto a las dunas de Erg Chebbi, en Merzouga, donde alzó los brazos y gritó su victoria a los cuatro vientos.

EL DUO HERRERO-BOU PUDO CON LOOSER

En ciclista del Cannondale, quien alterna el ciclismo con la profesión de criador de pollos, marcó en meta un tiempo de 3h.46.49, a una media de 31,4 km/hora en un duro trayecto de 119 km donde el calor, cercano a los 40 grados, y las pistas de piedra y arena fueron de gran dureza para los 640 participantes de la carrera de BTT por etapas más importante del calendario.

Herrero y Looser entraron a la vez. Euforia para el español, decepción para el suizo, quien acusó calambres al final, en el momento decisivo, entre otras cosas porque Roberto Bou, compañero del ganador, le arrancó varias veces en las maniobras de aproximación a meta, y el campeón de 2021 sufrió el consiguiente desgaste.

El duó Herrero-Bou fue letal para Looser, dolido en meta, pero dispuesto a remontar a partir de la etapa del próximo lunes. Los españoles trabajaron toda la etapa en cabeza de carrera, arriesgaron en la navegación y se llevaron dos puestos del podio con merecimiento.

"No me lo creo, venía con dudas por la navegación, la arena, las piedras, aún no asimilo que haya ganado. Vengo de correr ultramaratones y a partir de la cuarta hora me encuentro bien. La verdad es que la victoria se la debo a Bou por su trabajo en la aproximación y preparando el esprint", dijo en meta Francisco Herrero.

La peor parte de la primera jornada se la llevó Josep Betalú, el cuatro veces laureado en la Titan. Una caída en el último tramo de la etapa le causó lesiones en una rodilla y hombro. Sus opciones acabaron en medio de la nada.

ANNA RAMÍREZ IMPARABLE EN MUJERES

En categoría femenina la experiencia tuvo un valor añadido. La catalana Anna Ramírez (Vic, 41 años) dominó la etapa de principio a fin y se presentó en meta en solitario, sin oposición, con un tiempo de 4h.14.40, a una media de 28 km/hora, poniendo ya tierra por medio en la general.

Ramírez es una ciclista con amplia trayectoria, ya que obtuvo títulos de campeona de España en ruta con 10 años de paréntesis (2004 y 2014) y participó en el Giro 2016. En el desierto marroquí se ha llevado el título en 3 ocasiones y aspira al cuarto.

La segunda plaza estuvo muy disputada entre Ramona Gabriel, ciclista con 2 Titan en su palmarés y la namibia Vera Looser, esposa del rey del desierto Koony Looser, una corredora olímpica en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2014 y Tokio 2020. Ambas llegaron al esprint con el mismo tiempo y a 4.19 minutos de Anna Ramírez.

Este lunes sigue la aventura con una segunda etapa de desierto cien por cien, de 102 km entre Merzouga y Ksar Jdaid. Para empezar habrá que atravesar un "oued", un río seco que dará paso a tramos arenosos y de piedra hasta llegar a un cañón que atraviesa la montaña. Un paso importante para las tribus bereberes, pues en esta zona disponen de un pozo que les suministra el agua.

Antes de llegar al campamento el pelotón tendrá que atravesar una zona de dunas y otro río antes de cruzar la meta. Esta etapa será de maratón, lo que significa que los participantes no podrán recibir ayuda externa al finalizar la etapa, ni mecánica ni personal.

Por Carlos de Torres