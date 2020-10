El equipo femenino del Ciencias Universidad de Olavide comienza sus entrenamientos

Días después de que la Federación Española de Rugby diera por finalizado el campeonato y anunciara que las Corteva Cocos de Sevilla se proclamaban campeonas automáticamente de la Liga Iberdrola de Rugby, el Ciencias Universidad Pablo de Olavide oficializaba que en la campaña 20-21 el club científico contaría con un equipo senior femenino. Dicha decisión tiene el objetivo principal de consolidar el rugby femenino dentro de la estructura del club y que las jugadoras formadas en las categorías inferiores puedan seguir disfrutando del rugby en lo más alto.

El director deportivo del club de las categorías inferiores, Teo Olivares, es uno de los muchos ilusionados con el proyecto. El ex jugador, un "enamorado" del rugby, no entendía como el club más importante de Andalucía "no tenía un equipo en esa categoría" y decidió hablar con la directiva para la fundación de uno. Destaca la "gran aceptación y acogida" que ha tenido esta iniciativa, tanto dentro, como fuera del club. A su vez, entiende que esto es un proceso lento, sobre todo por el frenazo que ha supuesto para todos el coronavirus, y admite que el "equipo no está aún cerrado", ya que actualmente están entrenando unas 16 jugadoras.

Preguntado por los objetivos que se han marcado con el equipo, Teo es consciente que el conjunto femenino, sobre todo este curso, estará "muy condicionado por el Covid". No obstante, él pretende formar un buen grupo de trabajo en todos los niveles (jugadores, entrenadores, delegados, etc.), incluyendo incluso a los padres y madres que "empiezan o que ya tienen este deporte como una filosofía de vida". Pero, sobre todo, él quiere contribuir a fomentar el rugby, compartir su experiencia y "seguir aprendiendo mucho de este deporte" embarcándose en una aventura exigente pero ilusionante.

El compromiso del club con el equipo femenino es mayúsculo, por ello, bajo el lema 'Ven a jugar con nosotras', el Ciencias Universidad Pablo de Olavide busca captar a nuevas jugadoras en su página web para que se sumen al proyecto. Esta iniciativa va dirigida tanto para aquellas que ya compitieron antes y quieren volver a la actividad, como para aquellas que inician su primera andadura en el mundo del rugby. Más información e inscripciones en: https://rugbyciencias.com/ciencias-femenino/.