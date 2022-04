Álvaro Gómez, campeón del IV Torneo de Tenis de Mesa de la US

Álvaro Gómez, campeón del IV Torneo de Tenis de Mesa de la US

Álvaro es estudiante de la facultad de Geografía e Historia y se impuso en la final a Jesús Montero, matriculado en Ciencias de la Educación

El estudiante de la facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, Álvaro Gómez, ha ganado el máximo título del IV Torneo de Tenis de Mesa mixto de la US, celebrado este viernes 1 de abril, en las instalaciones del CDU Los Bermejales.

En esta competición que se desarrolló mediante una primera fase de dos grupos y dos semifinales, y en la que se participaron una decena de jóvenes, Álvaro se hizo con el triunfo tras imponerse (3-2) ante el estudiante Jesús Montero de la facultad de Ciencias de la Educación, en la final que se jugó a cinco sets.

La última instancia de este certamen estuvo muy disputada (11-8,7-11,9-11,11-9,11-9), y no fue hasta el último set cuando se definió quién ganaba el partido. Esta vez, la suerte no estuvo del lado de Jesús, quien no pudo repetir el liderato del tercer Torneo y tuvo que conformarse con ser subcampeón.

De esta manera, finalizan los cuatro campeonatos universitarios de tenis de mesa del curso 2021/2022, que han dejado en lo más alto del podio en el primer, segundo, tercero y cuarto torneo a Ángela Palomo, Luis García, Jesús Montero y Álvaro Gómez, respectivamente.