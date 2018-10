Regino, Eguibar y el resto del equipo español se concentrará en el Stelvio

Madrid, 19 oct (EFE).- La selección española de 'boardercross' de snowboard, el equipo estelar de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), que encabezan el ceutí de la federación andaluza Regino Hernández y el vasco Lucas Eguibar, se concentrará la próxima semana en el Paso Stelvio (Italia), donde perfilará su puesta a punto con miras a la próxima campaña.

"El objetivo principal es seguir entrenando con miras a los Mundiales del año próximo en Solitude (Utah, Estados Unidos), que serán la meta principal de la temporada", declaró a EFE Regino, de 27 años, que el pasado mes de febrero ganó el bronce en los Juegos Olímpicos de PyeongChang (Corea del Sur); y que en los Mundiales de Sierra Nevada (Granada) de 2017 logró la medalla de plata en la prueba por equipos junto al guipuzcoano Eguibar.

'Luki', nacido hace 24 años en San Sebastián, ganador de la Copa del Mundo 2014-15 y que en los Mundiales de Sierra Nevada del año pasado también ganó la plata individual, no participó en la anterior concentración, en Saas Fee (Suiza), debido a unas molestias en la espalda, por lo que espera que esta vez en Italia sí pueda ejercitarse con normalidad.

"Espero encontrarme mejor de los dolores que tuve en la espalda. Estoy mucho mejor, pero no sé cómo me encontraré a la hora de saltar. Si la espalda me respeta, el objetivo en Italia es entrenarme a tope", comentó a Efe el campeón donostiarra, ganador de dos pruebas de la Copa del Mundo (ambas en Veysonnaz, Suiza), competición en la que suma un total de diez podios, de ellos dos -en Val Thorens (Francia) y de nuevo en Veysonnaz- la pasada temporada.

También viaja a Italia el cántabro Laro Herrero -al igual que 'Luki' olímpico en Sochi'14, en Rusia; y en PyeongChang (Regino también lo fue en los Juegos de Vancouver'10, Canadá)-, integrante del trío que se gestó a las órdenes del tristemente desaparecido técnico barcelonés Israel Planas en la época en la que presidía la RFEDI Eduardo Roldán; y que continuó su progresión deportiva bajo la actual presidencia de José María Peus y -hasta el final de la pasada temporada- a las órdenes del italiano Simone Malusa.

Malusa, conocido en ámbitos deportivos como 'Mauser', es ahora técnico del equipo masculino francés -que encabeza Pierre Vaultier, doble oro olímpico y el gran dominador del boardercross mundial durante los pasados años- y el puesto que dejó vacante el italiano al frente de la selección española lo ocupa el barcelonés Alex Martín, que fue su 'segundo' durante la pasada temporada.

Junto a Regino, Eguibar y Laro -de 28 años, que lleva muy adelantada su formación como técnico de snowboard- está previsto que en Italia también se entrenen los dos integrantes del equipo 'B', los catalanes Bernat Rivera y Marc Roura.

Todos ellos se concentrarán desde el lunes hasta el domingo próximos en Italia, adonde también viajará el fisioterapeuta aragonés de origen polaco Mateo Szul y el 'skiman' o preparador de tablas madrileño Hilario Sánchez.

Falta concretar si finalmente -como, según pudo saber Efe es el deseo de sus principales figuras- el 'skiman' italiano Luca Trionte seguirá trabajando, al menos, en las competiciones internacionales, con la selección española de boardercross. Cuyos integrantes descansarán unos días en casa, después de la concentración en el Stelvio, antes de acudir a la presentación oficial de los equipos de la RFEDI, el 2 de noviembre en el marco de Expotural, la Feria del Esquí y la Montaña de Madrid, que vuelve tras diez años de ausencia.

Las pruebas de la Copa del Mundo de Montafon (Voralberg, Austria), a mediados de diciembre, marcarán el arranque de una temporada que alcanzará su punto álgido en los Mundiales de Solitude (Utah) entre el 1 y el 10 de febrero próximos.