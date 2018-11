Un congreso aborda las ?desigualdades? en el deporte femenino con campeonas olímpicas

Pamplona, 20 nov (EFE).- El I Congreso Deporte y Mujer celebrado hoy en la capital navarra aborda las ?desigualdades? en el deporte femenino con ponentes como Teresa Motos, campeona olímpica de hockey hierba, y la nadadora Teresa Perales, ganadora de 26 medallas en Juegos Paralímpicos.



El evento, organizado por la cadena SER y el Instituto Navarro de Deporte y Juventud, ha reunido a profesionales del ámbito del deporte y de los medios de comunicación para abordar temáticas como las mujeres en la información deportiva o el paradigma de la deportista madre.



Entre las ponentes, se encuentran Marta Mendía, que acumula 22 títulos como campeona de España en las modalidades de pista cubierta y aire libre en salto de altura, y Mayte Oroz, subcampeona del mundo de fútbol sub 20 y campeona de Europa sub 17 y sub 19.



También intervienen Sheyla Gutiérrez, ciclista del Cylance USA de 2016 a 2018 y ganadora de una etapa en el Giro (2017), y Maitane Melero, campeona de España de 3000 metros en pista cubierta.



La ponencia inaugural ha corrido a cargo de la periodista deportiva Cristina Gallo, que se ha centrado en el tratamiento de los medios de comunicación a las deportistas y ha aseverado que el 90 por ciento de la información es ?masculina? y solo un 5,75 por ciento está protagonizada por mujeres.



En su repaso histórico, ha precisado que ?la desaparición de la república significó la pérdida de derechos democráticos de las mujeres?, de forma que ?las mujeres que habían ocupado las portadas que estaban en la vida pública se relegaron al hogar?.



?El deporte empieza a ser un problema, era una transgresión, algo que rompía el modelo que buscaba la sección femenina?, ha precisado para añadir que hubo deportes que fueron suprimidos como el atletismo o el ciclismo, ya que se consideraban que ?no eran adecuados para mujeres?.



En cualquier caso, ha advertido que desde los años 60 hasta la actualidad ?los avances han sido muy pocos?, pese a que, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016, más del 45 por ciento de los participantes eran mujeres y 50 países tenían más mujeres que hombres en sus equipos.



La periodista ha explicado que las audiencias de los deportes practicados por hombres son mayores que las de ellas porque ?si no se genera expectación, si no se da la información de que se va a transmitir ese evento o se le da la importancia que tiene, el público no está pendiente de ver esa información?.



Así, ha destacado que la final del mundial de fútbol de la selección femenina sub 20, disputada a finales de este mes de agosto y que ocupó las portadas de periódicos deportivos, alcanzó picos de audiencia de dos millones de espectadores.



Asimismo, ha criticado que se utilice el nombre propio en el caso de ellas y el apellido para ellos e, igualmente, que se hagan referencias al físico de las deportistas.



Por su parte, la consejera de Cultura, Deporte y Juventud del Ejecutivo foral, Ana Herrera, ha instado a ?visibilizar una realidad deportiva a la que -ha dicho- no se le confiere la importancia que por derecho propio le corresponde?. EFE



