13-10. Elliott y la defensa de Cowboys cortan la racha triunfal de Saints

La gran labor defensiva y el touchdown que consiguió el corredor estelar Ezkiel Elliott fue todo lo que necesitaron los Cowboys de Dallas que vencieron por 13-10 a los Saints de Nueva Orleans y dieron la gran sorpresa del ya tradicional partido adelantado de los jueves de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), correspondiente a la Semana 13.

Los Saints llegaron al AT&T Stadium con una racha ganadora de 10 triunfos consecutivos, pero se encontraron con la mejor versión de los Cowboys, que presentaron una defensa intratable y por primera vez en lo que va de temporada el legendario mariscal de campo, el tejano Drew Brees, tampoco pudo ser protagonista y factor ganador. Elliott anotó el único "touchdown" de los Cowboys, quienes anularon a Brees, y dieron al equipo de Dallas (7-5) la victoria que los consolida como líderes de la División Este de la Conferencia Nacional (NFC). Los Cowboys lograron su cuarto triunfo consecutivo que les ha dado nueva vida de cara a luchar por estar en la competición de los playoffs de la NFL tras asegurarse quedar cuando menos empatados en el primer lugar de la clasificación si el domingo, los Redskins de Washington también consiguen la victoria.

Por su parte, los Saints (10-2) también siguen de líderes en la División Sur, pero vieron como su ofensiva, la mejor de la NFL, quedó limitada a la anotación más baja en lo que va de temporada y perdió la oportunidad de haber llegado a las 11 victorias seguidas, como hicieron los Cowboys hacer un par de años. Durante la temporada del 2016, con los novatos Elliott y el mariscal de campo Dak Prescott de líderes, los Cowboys sorprendieron a la NFL con 11 triunfos seguidos después de haber perdido el partido inaugural.



Brees tuvo su marca más baja de yardas por pase en una mitad de partido desde el 2006, cuando se unió a los Saints. El legendario mariscal de campo se quedó en 39 y no pudo coronar una ofensiva potencial de anotación que hubiera significado la remontada en los últimos minutos. Brees completó 18 de 28 pases para 127 yardas, hizo un envío de anotación, y le interceptaron otro, fue derribado dos veces en 16 oportunidades y dejó en 71,6 el índice de pasador. El envío de Brees, interceptado por el esquinero Jourdan Lewis de los Cowboys, fue apenas el tercero en contra del mariscal de campo de los Saint, en lo que va de temporada. Pero dio a los Cowboys la oportunidad de agotarse el reloj desde la yarda uno de New Orleans, tras un castigo por interferencia en la zona prometida. Mientras que Prescott completó 24 de 28 envíos para 248 yardas, uno fue de anotación, y no le interceptaron ninguno, lo que le permitió dejar en 115,5 el índice pasador y le ganó el duelo individual a Brees.