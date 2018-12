Javier Fernández: ´De este año me quedo con los Juegos´

Madrid, 13 dic (EFE).- El patinador español Javier Fernández, que recientemente ha anunciado que se retirará de las pistas tras el Europeo de 2019, analizó cómo ha sido el año 2018 para él y destacó lo vivido en los Juegos Olímpicos de invierno de PyeongChang.

"De este año me quedo sobre todo con los Juegos. Creo que ha sido el reto más grande, el más esperado y el que no sabía si iba a conseguir. Lo he conseguido y tengo que estar muy orgulloso de él porque seguramente no vaya a volver a competir en unos Juegos", expresó.

Fernández fue uno de los premiados en el ochenta aniversario del diario 'Marca': "Estas galas para nosotros son muy especiales porque podemos compartirlas con personas que ya no son solo importantes en el deporte sino también fuera de él. Cosas muy bonitas de las que nos acordaremos toda la vida".

"Es una gala súper especial y por eso estamos aquí tan ilusionados. Guardaré este premio con todas las cosas que he conseguido porque esto sigue siendo algo importante dentro de una carrera deportiva. Lo más importante sobre todo es seguir trabajando, seguir esforzándose. Da igual los proyectos que tengas para el futuro, Hay que seguir adelante", apuntó.