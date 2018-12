Lydia Valentín: "Todas las miras están puestas en Tokio"

La española Lydia Valentín, campeona del mundo de halterofilia, considera que aunque aún queda tiempo para los Juegos de Tokio 2020, su preparación irá encaminada ya a esa cita olímpica. "Todas las miras están puestas en Tokio. Solamente queda un año y medio. Tanto el 2019 como el 2020 los entrenamientos serán con la mente puesta en Tokio", señaló ante los medios de comunicación en la celebración del ochenta aniversario del diario 'Marca'.

Antes de recibir un galardón durante el acto, mostró su satisfacción por el año 2018 que ya casi acaba: "Estoy muy contenta por este premio, es la recompensa a un año magnífico del que no me puedo quejar. Pasará a la historia porque lo he ganado todo". "Ahora mismo estoy haciendo balance, disfrutando un poco de todo este año. En el 2019 me tengo que clasificar para los Juegos tanto en el Europeo como en el Mundial. Iré a muerte en las dos competiciones", explicó.