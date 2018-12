Miguel Concepción: ´Esperaba más del equipo en el derbi´

Santa Cruz de Tenerife, 17 dic (EFE).- El presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción, reconoció que no le gustó el partido del conjunto blanquiazul ante la UD Las Palmas porque "esperaba más del equipo", aunque puntualizó que tampoco le defraudó.

"No me gustó el partido, aunque también era importante no perder", dijo durante la presentación del nuevo director deportivo, Víctor Moreno.

Miguel Concepción afirmó que el equipo "últimamente ha mejorado y los resultados tienen que venir", al tiempo que destacó que tienen "potencial" para conseguir derrotar el próximo viernes al Granada, líder de la categoría.

En cuanto al mercado de fichajes y la situación económica para afrontar contrataciones, el presidente del CD Tenerife afirmó que "para retocar el equipo no hace falta que se produzcan salidas".

"No estamos por la venta de activos que puedan restar nuestro potencial. Hay patrocinios que se están negociando, con elementos que se pueden incluir, con lo que existe la posibilidad de aumentar el margen económico", concluyó.