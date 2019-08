Abel Serdio: ´Venir al Barça es lo más grande a lo que aspira un jugador´

Sant Joan Despí (Barcelona), 10 ago (EFE).- El pivote asturiano Abel Serdio aseguró, en su presentación como nuevo jugador del Barça que, para él, es "un sueño" vestir de azulgrana, pues considera que "es el mejor equipo al que puede aspirar un jugador español".



"Estoy muy contento de conocer a grandes jugadores como Aron Palmarsson, Cedric Sorhaindo o Raúl Entrerríos, y coincidir con ellos es el vestuario es algo excepcional", subrayó.



Natural de Avilés, donde se formó, Serdio, de 25 años, 1,95 metros de altura y 100 kilos de peso, fichó por el Barça a finales de enero, cuando aun militaba en el Atlético Valladolid, con el que ha finalizado contrato. Y ha fichado por el conjunto azulgrana por dos temporadas con opción a una tercera.



Se considera un jugador que puede "tanto atacar como defender" y que encaja en el perfil que buscaba el Barça: "Creo que ya lo demostré en mi debut con la selección, porque tanto el seleccionador, Jordi Ribera, como mi entrenador, Xavi Pascual, es lo que me piden, y creo que cumplo con los requisitos".



Estar en el Barça ha supuesto un cambio importante en su día a día porque, "aquí la exigencia es mucho mayor" que en su anterior equipo. "Aquí tienes que estar al cien por cien en cada momento. Aunque, por otra parte, eso te hace mejorar", apostilló.



El fallecimiento de su padre José Antonio el pasado mes de octubre fue un duro golpe para él. En su honor luce en la camiseta 'A Serdio': "La 'A' es por mi nombre y el apellido 'Serdio' en honor a él. Para mi estar aquí es un sueño, pero mi padre no pudo ver hasta donde he llegado y me hace gran ilusión llevarlo".



Su padre le acompañó siempre a los partidos casi hasta el final. "Fue todo muy rápido y siempre que salgo a la pista me acuerdo de él. El balonmano le ayudó mucho durante la enfermedad que tuvo y para mí es un orgullo poder dedicarle todos los partidos", declaró.