Una medallista canadiense califica de "irresponsable" mantener las fechas de los JJOO

La medallista olímpica canadiense e integrante de la comisión de atletismo del Comité Olímpico Internacional (COI) Hayley Wickenheiser calificó hoy como "irresponsable" seguir adelante con las fechas de Tokio 2020.

Wickhenheiser difundió sus comentarios en su cuenta de Twitter y están teniendo amplio eco en los medios de comunicación de Japón, en medio de la incertidumbre sobre la posibilidad de que sean aplazados o cancelados los Juegos Olímpicos que comenzarán el 24 de julio a causa de la pandemia de coronavirus. "Creo que el hecho de que el COI insista en que esto siga adelante, con semejante convicción, es desconsiderado e irresponsable", afirmó la estrella del hockey canadiense y que llegó a integrar por 23 años, desde 1994, la selección canadiense de hockey, con cuatro medallas de oro y una de plata.

Wickenheiser dice hablar desde una "perspectiva de atleta" y se solidariza con "la ansiedad y la congoja" que invade a muchos deportistas por "la incertidumbre de no saber dónde vas a entrenar mañana". Se han cerrado instalaciones "y se han cancelado eventos de clasificación por todo el mundo", agrega. Todo ello, sostiene, "puede ser terrible si has estado entrenándote para esto por toda tu vida".

"Los atletas no pueden entrenarse -añade-. Los asistentes no pueden hacer planes de viajes". "No sabemos qué va a pasar en las próximas 24 horas, y menos en los próximos tres meses"; sostiene la medallista canadiense. A estas alturas, agrega, "nadie sabe" si los Juegos Olímpicos serán cancelados, pero asegurar que se mantendrán como estaba programado "es una injusticia para el entrenamiento de los atletas y la población en general".



I've given this a lot of thought, and over the past few days my perspective has changed. I was voted to represent and protect athletes. As an IOCAC member, 6x Olympian and Medical doctor in training on the front lines in ER up until this week,these are my thoughts on @Olympics : pic.twitter.com/vrvfsQZ1GO