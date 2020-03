Blázquez: ?Pedimos al COI que se pospongan los Juegos?

El presidente de la Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, se sumó al cada vez mayor número de voces que piden un aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio a causa de la pandemia de coronavirus.



"Yo soy de los que aboga y de los que pide al COI que, por favor, posponga los Juegos", señaló Blázquez en una entrevista concedida a la Agencia EFE.



En este sentido, el presidente de la Federación Española de Balonmano se mostró partidario de la posibilidad de que los Juegos se disputasen en los meses de septiembre u octubre para que todos los deportistas pudiesen llegar en las mejores condiciones posibles.



Pregunta.- El Gobierno ha decidido prorrogar el estado de alarma otros quince días. ¿Se ampliará la suspensión de las competiciones hasta el 12 de abril?



Respuesta.- Nosotros vamos actuando en consonancia con lo que va marcando el Gobierno, por lo que lógicamente tras esta decisión el comité nacional de competición volverá a aplazar las competiciones, como mínimo, hasta el 12 de abril, dada la extensión del estado de alarma.



P.- ¿Hay tiempo para reanudar la competición?



R.- Tiempo hay. La Federación Española de Balonmano está barajando varios escenarios y todos ellos se basan en que la competición se reanude. Somos una federación deportiva y vamos a luchar porque las competiciones se disputen, pero lógicamente cuanto más se dilate esta situación el recorrido será más difícil.



Además todo va un poco hilado a la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) sobre si se aplazan o no los Juegos de Tokio, porque si finalmente se posponen tendríamos más margen para desarrollar las competiciones en el mes de junio.



P.- ¿Se baraja alguna fecha en concreto para reanudar las competiciones?



R.- Esto va cambiando cada día, pero creemos que la competición se podría reanudar quizá en la primera o segunda semana de mayo, pero tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla todo y también esperar a ver qué decisión toma el COI.



P.- Tanto los jugadores como los clubes ha solicitado que se habilite un período de preparación antes de volver a la competición. ¿Qué le parece esta idea a la Federación?



R.- Lógicamente la Federación no va a permitir que los jugadores se lesionen, tiene que haber un margen para que los equipos se pongan al día, pero si lo ideal sería una pretemporada de diez o quince días, igual hay que acortar un poco los plazos, porque estamos en una situación extraordinaria.



P.- En otros países como Suecia o Noruega se han dado por finalizadas las competiciones. ¿Se plantea la Federación esta posibilidad?



R.- Es algo que se podría barajar. Depende de si tuviésemos tiempo o no, porque si los Juegos se celebran en las fechas previstas no nos quedaría mucho tiempo y tendríamos que tomar unas decisiones distintas, pero esa es una decisión que le corresponde a la comisión delegada de la Federación.



P.- El preolímpico femenino de Llíra ya se retrasó a de marzo a junio.¿Ve posible que se celebre en esas fechas?



R.- El preolímpico de junio es lo que más viable veo, porque esperemos que para entonces estemos en una situación más normal.



Me preocupan más las competiciones propias como la Liga o la Copa de la Reina, porque en junio además del preolímpico tendríamos cuatro jornadas de clasificación para el Europeo femenino y en el hipotético caso de que la competición se pudiese reanudar en la primera o segunda semana de mayo, nos quedarían dos o tres semanas para disputar la Copa de la Reina y todas las jornadas de Liga que faltan por disputar. Estamos valorando todos los escenarios posibles.



P.- En las últimas horas cada vez son más las federaciones que han pedido al COI un aplazamiento de los Juegos de Tokio. ¿Cree que se deberían posponer los Juegos?



R.- Yo soy de los que aboga y de los que pide al COI que, por favor, posponga los Juegos. Que valore no todos los deportistas están en las mismas condiciones para poder entrenar. Para los deportes de equipo es muy complicado, porque estaríamos en desventaja con otros países.



Pensamos que se deberían aplazar los Juegos para tener unos Juegos como se merecen, en los que todos compitiésemos en igualdad



P.- ¿Valdría con posponerlos unos meses o deberían celebrarse en 2021?



R.- No veríamos mal que se disputasen en septiembre u octubre, podría ser algo factible, aplazarlos tres o cuatro meses e intentar que repercuta lo menos posible en el calendario que tenemos por delante.



P.- ¿El COI debería tomar una decisión cuanto antes?



R.- Lo que queremos es saber cuanto antes qué decisión va a tomar el COI, porque dependiendo de esa decisión, nosotros tendremos que tomar unas u otras e informar a nuestros clubes. La idea es que cuanto antes lo podamos saber mejor.



P.- Por el momento la temporada balonmanística se ha cerrado con la disputa de la Copa del Rey celebrada en Madrod. ¿Qué valoración hace de ese torneo?



R.- Un balance muy positivo. Se vio que Madrid quiere balonmano. Me alegro mucho ver como los entrenadores dijeron que era una de las mejores Copas del Rey en las que habían estado, pero igual que hay que valorar lo positivo, también reconocer las cosas negativas y hay algo que me preocupa, como es la poca difusión televisiva que hemos tenido, pero al no tener los derechos televisivos de la competición, era complicado



La propietaria de esos derechos es ASOBAL, que a su vez los tiene vendidos a LaLiga, que no quiso ceder esos derechos, ni negociar, que está en su derecho, pero me preocupa, porque podía haber sido una gran fiesta que podía haber visto toda España y no pudo ser así.



P.- ¿Confía en que esta situación se resuelva en próximas ediciones?



R.- Eso sería lo ideal, porque cuanto más horas de televisión tengamos en abierto mucho mejor. Todos tenemos que recapacitar. No todo es un ingreso económico, porque los ingresos económicos diferidos también suman. Tener un ingreso económico de un esponsor televisivo te da mucho, mucho retorno, pero cuando más se ve nuestro balonmano es cuando juegan nuestras selecciones y eso es porque se da en abierto. Más gente lo ve y llegamos a más gente.