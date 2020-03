Sin miedo al calendario: Gatlin, Bragado, Lange, Felix preparan ya Tokio 2021

Madrid, 27 mar (EFE).- Todos a una: Justin Gatlin, Alejandro Valverde, Oksana Chusovitina, Chuso García Bragado, Santiago Lange. Grandes deportistas veteranos para los que, con mucha probabilidad, los de Tokio serán sus últimos Juegos Olímpicos someterán su cuerpo a un año más de exigencia para participar en la cita de Japón, aplazada ahora a 2021.



Para el marchador español García Bragado, que tiene 50 años, y para la gimnasta uzbeka Chusovitina, que en junio cumplirá los 45, los de Tokio serán sus octavos Juegos. Récord olímpico en sus respectivos deportes.



"Allí se hará la última competición de 50 kilómetros y, si había decidido estar allí, esto no va a cambiar mi decisión", declaró el atleta.



"Habrá que tener un poco de paciencia, porque mi sueño de retirarme dentro de cinco meses se va a ver un poco postergado. Hay que volver a prepararse para estar listo en el 2021", se comprometió García Bragado.



No será el único marchador entrado en años. El francés Yohann Diniz, mejor marca de la historia en los 50 km, cumplirá el año que viene los 43. "Comencé en 2001. En 2021 serán 20 años. Si los Juegos hubieran sido en 2022, no, habría sido demasiado tarde ", afirmó. "Cuando escuché la noticia, inmediatamente me dije a mí mismo: 'Vamos'".



Tampoco tuvo ninguna duda Chusovitina, la gimnasta que se proclamó campeona por equipos en Barcelona'92 y que ha participado en todos los Juegos desde entonces bajo cuatro banderas distintas.



"Pensaba poner fin a mi carrera en los Juegos de Tokio y ahora no voy a cambiar de planes. Otra temporada más en el gimnasio", dijo categórica la gran especialista en salto.



GATLIN, FELIX, LOCHTE: UNA GENERACIÓN DE ESTADOUNIDENSES A LA ESPERA



Justin Gatlin no solo cree que logrará la clasificación para los Juegos: también está convencido de que ganará la medalla de oro en los 100 m. Llegaría a Tokio con 39 años y sin complejos en busca de la victoria, 17 años después de su oro en Atenas 2004.



"Mucha gente cree que el tiempo corre en mi contra. Nada más lejos de la realidad", dijo Gatlin tras conocer el aplazamiento de los Juegos. "Dando descanso al cuerpo, reenfocándome y alimentando las ganas volveré con nuevas energías en 2021", añadió el velocista estadounidense.



"No me he desgastado mucho en 2020. Entre 38 y 39 no habrá una gran diferencia", aseguró.



Su compatriota Allyson Felix, con nueve medallas olímpicas al cuello, tampoco ha cambiado de objetivos. "Espero revivir la experiencia de subir al podio olímpico en 2021", comentó tras el anuncio de que los Juegos serían al año próximo.



Felix, responsable de que la firma Nike cambiase su política discriminatoria con las deportistas durante su baja por maternidad, quiere reivindicar ahora su capacidad de victoria a los 34 años.



Para otro estadounidense, el nadador Ryan Lochte, de 35, el cambio de fechas supone un contratiempo pero no un impedimento. En su caso, Tokio serán sus quintos Juegos pero también algo más: salió de Río 2016 por la puerta de atrás, tras inventarse un atraco para justificar los altercados que protagonizó en una noche de alcohol. A la consiguiente suspensión disciplinaria siguió otra por someterse a una transfusión irregular.



Cumplidos los castigos, "aún hay un montón de objetivos por cumplir y la edad es solo un número", manifestó el ganador de 12 medallas olímpicas y plusmarquista mundial de los 200 m estilos.



La tenista Serena Williams, que cumplirá en septiembre 39 años, no se ha pronunciado sobre sus posibilidades de llegar a Tokio 2021. Ya tiene cuatro medallas olímpicas. Tampoco lo ha hecho el suizo Roger Federer, con el que se lleva solo un mes. Federer se recupera de una operación de rodilla y tiene en el oro olímpico individual su única cuenta pendiente.



SANTIAGO LANGE, AL MÁXIMO NIVEL CERCA DE LOS 60



El regatista argentino ya lleva cinco Juegos a sus espaldas y en los últimos, los de Río 2016, logró su mejor resultado, una medalla de oro en Nacra 17 junto a Cecilia Carranza.



A sus 58 años y tras superar varias enfermedades, incluyendo un cáncer de pulmón, el aplazamiento de los Juegos le parece una cuestión menor.



"Ahora todo será diferente a como lo teníamos planeado, pero es lo que toca", afirmó Lange, candidato a miembro del COI cuando en la Villa Olímpica de Tokio se vote a los representantes de los deportistas.



GONZALO CAROU, OTRO ARGENTINO CON GANAS DE MÁS



El capitán de la selección argentina de balonmano, Gonzalo Carou, de 40 años, también hará un esfuerzo por continuar una temporada más en activo.



"Tras esta decisión la ilusión por continuar es más grande, con lo que pondré, si cabe, un mayor empeño en cumplir el objetivo de estar en mis terceros Juegos Olímpicos", prometió el jugador del Ademar León de la liga ASOBAL.



El bonaerense es el balonmanista en activo con mayor número de campeonatos del mundo, diez.



GASOL Y VALVERDE, PRUDENTES PERO ESPERANZADOS



También es candidato a miembro del COI el jugador español de la NBA Pau Gasol, otro deportista convaleciente de una lesión.



"Veremos cómo sigue evolucionando todo. Me sigo concentrando en mi día a día, en recuperar el pie que es lo principal; para luego ver qué posibilidades tengo", indicó Gasol, que cumplirá en julio los 40.



"Cuando lleguemos a ese momento y a ese nivel decidiremos, veremos cómo está la situación y cuándo podemos volver a la normalidad de las competiciones y poder preparar unos Juegos", agregó.



El ciclista lejandro Valverde, a un mes de llegar también a los 40, confía igualmente en competir en Tokio: "Si los Juegos al final son el verano del 2021, si todo va bien y yo sigo en condiciones, estaré, aunque por supuesto tendré 41 años y todo será más complicado. Pero tengo un año más de contrato y en el 2021 podré correr sin problema. Si el seleccionador me convoca, estaré en los Juegos para hacerlo lo mejor posible".



El golfista estadounidense Tiger Woods, de 44 años, su compatriota el baloncestista LeBron James (35), el luchador cubano Mijaín López (37, triple campeón olímpico), la atleta colombiana Caterine Ibargüen (36, oro en Río en triple salto) o el nadador brasileño Cesar Cielo, plusmarquista mundial de 50 y 100 libre y de vuelta la competición a los 33, son otros deportistas que deben sopesar si harán el esfuerzo de buscar una plaza en los Juegos que se disputarán en una fecha por determinar de 2021.



Natalia Arriaga