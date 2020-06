Las 'Gemelas Pin', el fenómeno 'fitness' de la cuarentena

Madrid, 28 jun (EFE).- Esther y Gemma Pineda, más conocidas como 'Las Gemelas Pin', se volvieron virales durante el confinamiento, superando los 80.000 seguidores en Instagram gracias a sus rutinas de entrenamiento en directo. Un fenómeno que, como cuentan a EFE, buscaban, y ahora esperan que vaya a más durante la vuelta a la normalidad con su 'Operación BikiniPin' que arranca el lunes.



Las Gemelas Pin muestran en la entrevista la energía que les caracteriza, y comparten en sus redes sociales, en cada entrenamiento. Siempre sonrientes y positivas, relatan a EFE que, como mucho, han estado cuatro días sin hacer deporte. Y animan a la gente a no dejar de entrenar porque "van a ganar salud y bienestar físico y mental".



Pregunta: A los 10 años eran nadadoras profesionales y ahora, recién cumplida la treintena, siguen entrenando al máximo nivel. ¿Cómo logran mantener este ritmo?



Respuesta Gemma: El ritmo que mantenemos es porque tenemos un objetivo claro y vamos a por él, sino tuviéramos un objetivo claro no podríamos mantener el ritmo que llevamos a diario. Y porque sabemos que trabajando se consiguen las cosas y que los resultados no caen del cielo.



P: ¿Cuál es el máximo tiempo que han estado sin hacer deporte?



RG: Yo tuve una lesión con 20 años y paré, pero estaba con la escayola y seguía haciendo cosas. Realmente? no sé, cuatro días.



P: ¿Cómo es un día normal de las 'Gemelas Pin'?



Respuesta Esther: Nos levantamos a las 5:40. Empezamos con los entrenamientos a las 6:45, más o menos, vamos por separado y damos los entrenamientos seguidos hasta las 13 o 14:00, depende del día. Llegamos a casa y tenemos una reunión, una entrevista, una sesión de fotos, preparamos entrenamientos online, revisamos lo que tenemos al día siguiente? la mente siempre está activa. Después de comer, aunque sea mala hora, entrenamos nosotras una hora y después seguimos con reuniones y organizando entrenamientos. Cenamos sobre las 21 y nos vamos a la cama (ríen); aunque me cueste algo dormir, no sé si por el calor ahora o porque la mente está tan activa que cuesta relajarse.



P: Y, precisamente, ¿qué hacen para desconectar la mente del deporte?



RG: Estar con los amigos y con la familia, ir a darte un paseo, una barbacoa? pero el fin de semana, entre semana no te puedes relajar (ríe).



P: Durante esta cuarentena ha crecido su impacto en redes sociales, ¿esperaban este 'boom?



RE: Nosotros no nos esperábamos este 'boom' tan grande, hemos tenido más visibilidad de lo normal; pero íbamos en busca de ello, y vamos a por más.



P: ¿Les ha cambiado algo la vida?



RE: No, porque el objetivo iba enfocado a esto y los proyectos en torno al fitness que teníamos pensados pues ahora los estamos adelantando, todo a mil por hora; nos ha hecho ponernos las pilas.



P: Más allá de la receta mágica para estar como ustedes? ¿por qué les han preguntado más durante la cuarentena?



RG: Te piden muchas cosas, lo que comes, cuantas horas entrenas? quieren saber todo; y luego muchos tipos de entrenamientos.



P: Ahora llega la etapa postconfinamiento y quizá la gente opta más por irse a una terraza que por seguir con el deporte. ¿Qué le dirían a esta gente?



RG: Que es un gran error, que, si han conseguido coger el hábito de hacer deporte durante estas semanas que hemos estado encerrados, lo mantengan. Van a ganar salud y bienestar físico y mental. Que por lo menos se guarden dos huecos a la semana para hacer deporte y que sean constantes.



P: ¿Cómo se mantiene esta fuerza mental para seguir entrenando?



RE: Al principio te puede costar, pero luego el beneficio que te genera hacer ejercicio es adictivo, te hace sentir muy bien y tienes que aguantar hasta ese punto para que se convierta en rutina y empezar a ver resultados, que es cuando vas a querer más. Te ayudará a llegar antes cuando corras a por el autobús, a cansarte menos con la compra? (ríen).



P: ¿Cómo se lleva la alimentación?



RG: Nosotras no llevamos ninguna dieta estricta, pero tenemos una alimentación saludable. Verdura, proteína, hidratos de carbono, en nuestro caso, reducidos porque nos queremos mantener en el peso en el que estamos ahora. Luego, no tomamos rebozados, no tomamos productos industriales, evitamos mucho las salsas, azúcares con control?



RE: Pero a nosotras nos gusta comer, y mucho, y al final cuando quedas con los amigos los fines de semana puedes comer lo que te dé la gana, porque para eso has estado cuidándote y entrenando de lunes a viernes; pero no descontrolado.



P: Recientemente anunciaron en su cuenta de Instagram la 'Operación Pin', ¿en qué consiste?



RG: A partir del lunes vamos a empezar con la 'Operación Pin' en la que vamos a dar entrenamientos virtuales en nuestra plataforma. Vamos a trabajar cuatro días y los viernes para hacer cardio. Vamos a estar cuatro semanas así, intensivo. 'Operación BikiniPin' (ríen).



Óscar Maya Belchí